Научници открили хорор: Кугла смрти пеца плијен

31.10.2025
Научници су у једном од најнеприступачнијих дијелова свијета – на дну Јужног океана – открили десетине до сада непознатих морских врста.
Међу њима је и језива спужва месождерка с надимком кугла смрти, која плијен хвата помоћу ситних кукица.
Истраживање је проведено раније ове године на експедицији брода „Р/В Фалкор (тоо)” у организацији Шмит Ошн Института и Нипон Фондације–Нектон Ошн Ценсуса.
Научници су у подручју око оархипелага Јужни Сендвич прикупили готово 2.000 узорака из 14 различитих група животиња, а међу њима су пронашли чак 30 потпуно нових врста.
Највеће занимање изазвала је већ споменута спужва Chondrovladia sp. nov, сферичног облика и прекривена кукицама које хватају плијен. Већина спужви храни се филтрирањем воде на миран и пасиван начин, но ова нова врста користи агресивну тактику хватања жртава.
Осим "спужве смрти", откривена је и нова врста оклопног и свјетлуцавог црва љускавца (Eulagisca sp.nov.), као и три досад непознате врсте морских звијезда – из породице Брисингиде, Бентопектиниде и Паxилосиде.
Пронађени су и бројни нови ракови, међу њима изоподи и амфиподи, а дио материјала још се проучава јер би могао открити и потпуно нову породицу амфипода.
Научници су пронашли и ријетке пужеве и шкољкаше прилагођене вулканским и хидротермалним стаништима, као и потенцијално нову врсту црног корала. У дубинама је опажен и такозвани "зомби црв” (Osedax sp.) – врста без уста и пробавног система која преживљава захваљујући бактеријама што разграђују масноће из костију великих морских краљежњака попут китова. Иако "зомби“ црви нису непознати науци, ријетко су виђени због екстремних дубина на којима живе.
Напредна технологија, попут прецизног мапирања морског дна и РОВ камера високе резолуције, омогућила је истраживачима да први пут завире у до сада неистражена морска подручја.
"Наш заједнички циљ с Оошн Ценсусом – убрзати открића – резултирао је првим потврђеним снимцима младог колосалног лигњуна и открићем нових врста“, изјавила је Јyотика Вирмани, извршни директор Шмит Ошн Института.
Упркос бројним открићима, Јужни океан и даље остаје готово непозната територија.
"До сада смо анализирали мање од 30 одсто узорака прикупљених током ове експедиције, а већ имамо потврђених 30 нових врста. То показује колико је биоразноликост оцеана још увијек недовољно истражена“, закључила је Мишел Тејлор, шеф научног тима Ошн Ценсуса.
Just in time for Halloween, scientists have uncovered a spooky new species: Chondrocladia sp. nov., a carnivorous sponge ominously dubbed the “death-ball,” a predator with hook-like traps. Learn more: https://t.co/1rNaRLBRDy— Oceana Canada (@OceanaCAN) October 30, 2025
