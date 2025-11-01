Кинези направили непробојни прслук дебљине 1.8 милиметара

01.11.2025
18:53
Коментари:0
Научници са Универзитета у Пекингу развили су материјал толико снажан да лист дебљине тек 1,8 милиметара може зауставити метак — што га чини потенцијално најснажнијом тканином икад произведеном, надмашивши материјале попут Кевлара и Динема.
Непробојни прслуци обично функционишу тако што распоређују енергију пројектила кроз међусобно повезана влакна. Кевлар користи арамидне полимере познате по изузетној чврстоћи, али под великим оптерећењем ти ланци могу клизити, што смањује учинковитост заштите.
- Ултра-висока динамичка чврстоћа и жилавост кључне су за фиброзне материјале у примјенама које захтијевају заштиту од хитаца - рекао је Џин Жанг, један од аутора истраживања објављеног у часопису Матер, за New Scientist.
Његов тим поравнао је угљичне наноцијеви с арамидним ланцима како би спријечио клизање молекула.
- Наше ново влакно значајно надмашује све досад пријављене макроскопске високоучинковите полимерне влакна. Наша тканина у потпуности надмашује Кевлар - истиче Жанг. Материјал су у раду назвали "синтетизован композит од угљичних наноцијеви и хетероцикличних арамидних влакана", иако Жанг планира дати једноставније име у будућности.
Један слој дебљине 0,6 mm успорава метак чија је брзина била 300 m/s на 220 m/s. На основу израчуна апсорпције енергије, отприлике три слоја тканине довољна су за заустављање метка, напомиње Жанг, што даје укупну дебљину од 1,8 mm, док Кевлар за исти ефект захтијева најмање 4 mm.
Овај приступ потенцијално се може користити за производњу других нових композита.
- За личну и војну заштиту, ови материјали могли би се користити за лакше и учинковитије непробојне оклопе, повећавајући сигурност без компромиса у покретљивости - коментирала је Џули Керни са Универзитета у Сиднеју за New Scientist, која није учествовала у истраживању.
