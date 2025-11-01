Logo

Apple Watch добија сопствену верзију Whatsapp-a

01.11.2025

15:45

Apple Watch добија сопствену верзију Whatsapp-a
Фото: Pixabay

Корисници Apple Watch-a би ускоро могли да добију функцију коју годинама желе. Whatsapp је почео да тестира нову ''companion“ апликацију дизајнирану ексклузивно за Apple Watch, објавио је WABetaInfo.

Нова интеграција доноси низ функција које раније нису биле доступне. Корисници ће моћи да прегледају историју разговора, читају поруке и гледају примљене фотографије/видео записе директно на руци.

Кључна нова функција је могућност слања потпуно нових порука, реаговања емоџијима, диктирања гласовних порука и снимања и слања аудио записа.

Ilon Mask

Наука и технологија

Маск тужио Епл и ОпенАИ тврдећи да наносе штету индустрији вјештачке интелигенције

Међутим, апликација се и даље ослања на iPhone. Apple Watch мора бити повезан са уређајем на којем је инсталиран Whatsapp да би све функције радиле, јер се апликација ослања на синхронизацију података преко телефона.

Претходно искуство коришћења Whatsapp-а на Apple Watch-у било је ограничено готово искључиво на одговарање на обавјештења.

Епл

Наука и технологија

Епл тужи бивше запосленике за одавање пословних тајни

Бета верзија је тренутно доступна искључиво преко Епловог TestFlight система и захтјева инсталацију бета верзије Whatsapp-а за iOS (верзија 25.32.10.71).

