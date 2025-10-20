Logo

WhatsApp ће почети блокирати одређене налоге

20.10.2025

15:43

Коментари:

0
Vocap telefon
Фото: Anton/Pexels

WhatsApp тестира нову функцију за сузбијање спам порука - ограничење броја порука које корисници могу да пошаљу без одговора примаоца.

"TechCrunch" пише да је тест почео у петак, а компанија експериментише са различитим лимитима, покушавајући да пронађе број који ће погодити масовне пошиљаоце и спам налоге, а не обичне кориснике.

Све поруке, било да их шаљу појединци или бизниси, урачунавају се у ограничење - укључујући и више непрочитаних порука послатих истој особи.

Ако прималац одговори, те поруке се бришу из мјесечног бројача. WhatsApp ће приказивати упозорење налозима који се приближавају граници.

Опен АИ

Наука и технологија

ОпенАИ руши рекорде: Вриједност од 500 милијарди скаче

Из компаније су за "TechCrunch" поручили да просјечни корисници вјероватно никада неће достићи лимит. "Уобичајена је пристојност да не пишете некоме ко не одговара", навели су, додајући да је функција прије свега намијењена спам и маркетиншким налозима.

Тест ће бити уведен у више земаља током наредних нед‌јеља.

Ово је најновији покушај WhatsAppa, који је у власништву Мете, да се избори са све већим проблемом спама и превара.

Прошле године је уведена опција од‌јаве са маркетиншких листа бизниса, а у августу су почела да стижу обавјештења корисницима када их неко ван контаката дода у групу.

Истовремено је објављено да је током прве половине 2025. WhatsApp блокирао више од 6.8 милиона налога повезаних са преварама, преноси "PCpress".

