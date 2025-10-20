Уклоњена грешка која је изазвала глобални пад интернета

20.10.2025
13:21
Коментари:0
Амазон Веб Сервисиз је објавио да је основни ДНС проблем који је изазвао глобални пад интернета потпуно ријешен, након више од два сата потпуног хаоса.
Амазон је објавио да су њихове основне услуге поново стабилне и да се глобална инфраструктура враћа у нормалу.
''Основни ДНС проблем је ријешен и већина АВС услуга сада ради нормално. Неки захтјеви могу бити привремено ограничени док се све не стабилизује“, наводи се у саопштењу.
Компанија је потврдила да се проблем догодио у најважнијем центру у Сјеверној Вирџинији (US-EAST-1), који је основа за милионе веб страница и апликација широм свијета. Прекид је изазвао масовне поремећаје у бројним услугама, од авио-индустрије и банкарских система до друштвених мрежа и апликација као што су Снапчет, Роблокс, Зум, Коинбејс и Фортнајт.
Наука и технологија
Џеф Безос најавио огроман пројекат у свемиру
Платформа Даундетектор забиљежила је више од четири милиона пријава проблема широм свијета, што је више него двоструко више од просјечног радног дана. У Британији су погођене банке Лојдс, Халифакс и Банка Шкотске, чије дигиталне услуге нису биле доступне сатима, док је Британска пореска управа (HMRC) упозорила грађане да не зову осим ако није хитно, јер су им линије преоптерећене.
У Сједињеним Државама, пад AWS-а довео је до поремећаја ваздушног саобраћаја. На аеродрому Ла Гуардија у Њујорку формирали су се дуги редови јер киосци за пријаву нису радили, а апликације авио-компанија нису радиле. Путници су пријавили одбијене резервације и немогућност пријаве пртљага.
Свијет
"Амазон" варао кориснике: "Прајм" обмана га коштала 2,5 милијарде долара
У првим извјештајима, стручњаци су одбацили могућност хакерског напада, наводећи да је узрок био квар DNS-а, односно грешка у систему који преводи адресе попут ''amazon.com“ у IP бројеве које рачунари користе за повезивање. Професор Амро Ал-Саид Ахмад са Универзитета Кил објашњава да је ''Амазонов сервис DynamoDB имао високе стопе грешака и да је квар био механичке природе, а не безбједносни инцидент“.
Наука и технологија
Старлинк добија конкуренцију: Амазон шаље сателите у свемир
Амазон упозорава да ће неки сервиси и даље обрађивати заостале поруџбине и да би потпуна стабилизација могла потрајати. У неким дијеловима свијета, корисници и даље пријављују мање проблеме са сервисима CloudTrail и Lambda, али већина платформи се већ вратила у функцију.
Ова јесен је поново отворила питање прекомјерне централизације интернета, јер се показало да квар у једном од Амазонових дата центара може привремено да обори велики дио свјетског онлајн саобраћаја.
Наука и технологија
3 ч0
Свијет
2 д0
Свијет
6 д0
Фудбал
1 седм0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
59
13
57
13
56
13
52
13
48
Тренутно на програму