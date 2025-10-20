Logo

Пао читав систем: Популарне апликације широм свијета престале да раде

Извор:

АТВ

20.10.2025

10:25

Коментари:

0
Пао читав систем: Популарне апликације широм свијета престале да раде

Амазон је на својој страници статуса услуга објавио да биљежи „повећане стопе грешака“ и кашњења код више АWС сервиса.

Многе од највећих свјетских апликација и веб страница јутрос су изненада престале радити. Међу њима су Снепчет, Роблокс, Фортнајт, Дуолинго и Канва, које показују проблеме путем веб странице Даун детектор. Изгледа да су потешкоће повезане с проблемима у Амазон веб сервису (Amazon Web Services – АWС), који пружа инфраструктуру на којој се заснива велики дио модерног интернета.

Амазон је на својој страници статуса услуга објавио да биљежи „повећане стопе грешака“ и кашњења код више АWС сервиса. Проблеми се посебно односе на њихове системе за похрану и рачунарске ресурсе, укључујући Амазон Дајнамо ДБ и Амазон Еластик Компјут Клауд, који омогућавају компанијама најам простора за похрану и сервера за покретање својих услуга, пише британски Индепендент.

Међу апликацијама и сервисима погођеним проблемима су, осим већ споменутих, и Ринг, Клеш ројал, Лајф 360, МајФитнесПал, Ксеро, Амазон мјузик, Прајм видео, Клеш оф клeнс, Вордл, Којнбејс, ХМРЦ, Водафон, Плејстејшен и Покемон Гоу.

vujadin savic

Србија

Полиција упала у Тужилаштво због Вујадина Савића

Шта је познато до сада

Према подацима са Downdetector сајта, више од двије и по хиљаде пријава односи се директно на Амазон веб сервису. AWS још није објавио званичан узрок, али је потврдио да постоји технички квар који погађа "више региона и сервиса". Стручњаци указују да се овакви прекиди обично рјешавају у року од неколико сати, али да опоравак може бити постепен.

Корисницима широм свијета савјетује се да сачекају стабилизацију мреже и избегавају ресетовање налога или реинсталацију апликација, јер се ради о проблему који није на њиховој страни.

Подијели:

Тагови:

aplikacije

pad sistema

интернет

Амазон

Fortnite

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

ОпенАИ покреће апликације унутар ЧетГПТ-а

5 д

0
Епл гаси своју популарну апликацију

Наука и технологија

Епл гаси своју популарну апликацију

1 седм

0
Министар правде најавио апликацију за пријаву корупције у јавним предузећима

Република Српска

Министар правде најавио апликацију за пријаву корупције у јавним предузећима

1 седм

6
Слушалице телефон

Наука и технологија

Нова интернет превара! Инсталирао апликацију и изгубио 15.000 евра

1 седм

0

Више из рубрике

Мета гаси ову верзију Messenger-a

Наука и технологија

Мета гаси ову верзију Messenger-a

20 ч

0
Спотифај добија бесплатан ТВ канал: Спрема се и партнерство са Нетфликсом

Наука и технологија

Спотифај добија бесплатан ТВ канал: Спрема се и партнерство са Нетфликсом

1 д

0
Википедија у великом проблему: Све више корисника информације претражује преко АИ четботова

Наука и технологија

Википедија у великом проблему: Све више корисника информације претражује преко АИ четботова

1 д

0
Жена добила случај на суду уз помоћ вјештачке интелигенције

Наука и технологија

Жена добила случај на суду уз помоћ вјештачке интелигенције

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

На Шар-планини пронађено тијело планинарке

10

44

Ово је нови генерални директор Поршеа

10

43

Калужа: Руководство Српске препознало на вријеме геополитичке промјене

10

41

Сандра има 27 година и цијепа дрва: Жели да се жени, тражи момка да кува и пере

10

32

Драма у Хрватској: Неко испалио сигналну ракету док је слијетао авион пун путника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner