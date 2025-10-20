Пао читав систем: Популарне апликације широм свијета престале да раде

Извор:
Амазон је на својој страници статуса услуга објавио да биљежи „повећане стопе грешака“ и кашњења код више АWС сервиса.
Многе од највећих свјетских апликација и веб страница јутрос су изненада престале радити. Међу њима су Снепчет, Роблокс, Фортнајт, Дуолинго и Канва, које показују проблеме путем веб странице Даун детектор. Изгледа да су потешкоће повезане с проблемима у Амазон веб сервису (Amazon Web Services – АWС), који пружа инфраструктуру на којој се заснива велики дио модерног интернета.
Амазон је на својој страници статуса услуга објавио да биљежи „повећане стопе грешака“ и кашњења код више АWС сервиса. Проблеми се посебно односе на њихове системе за похрану и рачунарске ресурсе, укључујући Амазон Дајнамо ДБ и Амазон Еластик Компјут Клауд, који омогућавају компанијама најам простора за похрану и сервера за покретање својих услуга, пише британски Индепендент.
Међу апликацијама и сервисима погођеним проблемима су, осим већ споменутих, и Ринг, Клеш ројал, Лајф 360, МајФитнесПал, Ксеро, Амазон мјузик, Прајм видео, Клеш оф клeнс, Вордл, Којнбејс, ХМРЦ, Водафон, Плејстејшен и Покемон Гоу.
Према подацима са Downdetector сајта, више од двије и по хиљаде пријава односи се директно на Амазон веб сервису. AWS још није објавио званичан узрок, али је потврдио да постоји технички квар који погађа "више региона и сервиса". Стручњаци указују да се овакви прекиди обично рјешавају у року од неколико сати, али да опоравак може бити постепен.
Корисницима широм свијета савјетује се да сачекају стабилизацију мреже и избегавају ресетовање налога или реинсталацију апликација, јер се ради о проблему који није на њиховој страни.
