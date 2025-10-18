Logo

Жена добила случај на суду уз помоћ вјештачке интелигенције

Извор:

Агенције

18.10.2025

20:21

Коментари:

0
Жена добила случај на суду уз помоћ вјештачке интелигенције
Фото: Pixabay

Калифорнијка Лин Вајт успjешно је добила судски спор користећи вjештачку интелигенцију.

Према NBC News-у, користила је ChatGPT да поништи одлуку о исељењу и избjегне велике казне.

Наиме, Вајт је каснила са плаћањем кирије, због чега је претходно изгубила случај на суду, а затим је одлучила да се сама заступа на суду уз помоћ вjештачке интелигенције.

Она је медијима објаснила да јој је ChatGPT помогао да препозна грешке у поступку и припреми жалбу.

''Не могу довољно нагласити предност вjештачке интелигенције у мом случају. Не бих могао да побjедим без вjештачке интелигенције“, рекао је Вајт.

Вајт је један од неколико парничара које је интервјуисао NBC, а који су се бранили уз помоћ вjештачке интелигенције и изашли као побjедници.

илу-вјештачка интелигенција-01102025

Наука и технологија

Добили смо прву државу која је регулисала АИ четботове

Стејси Денет, власница кућног фитнес бизниса у Новом Мексику, такође је користила вjештачку интелигенцију да успjешно преговара о нагодби око неплаћеног дуга.

Међутим, стручњаци упозоравају да ослањање на вjештачку интелигенцију у судским случајевима може бити ризично.

вјештачка интелигенција

Наука и технологија

Напредни Chat GPT даје више погрешних одговора него прошли модел

Алати попут ChatGPT-а понекад приказују нетачне или измишљене информације, што је већ довело до новчаних казни и дисциплинских мjера против појединачних адвоката широм свијета.

Подијели:

Тагови:

Вјештачка интелигенција

četbot

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Можда одем и у САД, и то није далеко

Република Српска

Додик: Можда одем и у САД, и то није далеко

1 ч

0
Ово је најтраженије занимање у Србији: Програмери нису ни у првих 10 на листи

Друштво

Ово је најтраженије занимање у Србији: Програмери нису ни у првих 10 на листи

1 ч

0
Њемица вратила украдену грчку реликвију након пола вијека

Свијет

Њемица вратила украдену грчку реликвију након пола вијека

1 ч

0
АФД престигла владајућу Мерцову странку

Свијет

АФД престигла владајућу Мерцову странку

1 ч

0

Више из рубрике

Створен "универзални" бубрег за све крвне групе

Наука и технологија

Створен "универзални" бубрег за све крвне групе

22 ч

0
Откривена нова врста леда која настаје на собној температури

Наука и технологија

Откривена нова врста леда која настаје на собној температури

1 д

0
Svemir

Наука и технологија

Сунчев систем можда крије не једну, већ две неоткривене планете

1 д

0
Како добити прецизније информације од АИ система

Наука и технологија

Како добити прецизније информације од АИ система

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

39

Трамп: Уништена подморница која је превозила дрогу

21

25

Централне вијести, 18.10.2025.

21

23

Ове законе и закључке је Народна скупштина укинула

21

17

Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

21

07

Посланици укинули законе и закључке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner