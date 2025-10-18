Жена добила случај на суду уз помоћ вјештачке интелигенције

Извор:
18.10.2025
Калифорнијка Лин Вајт успjешно је добила судски спор користећи вjештачку интелигенцију.
Према NBC News-у, користила је ChatGPT да поништи одлуку о исељењу и избjегне велике казне.
Наиме, Вајт је каснила са плаћањем кирије, због чега је претходно изгубила случај на суду, а затим је одлучила да се сама заступа на суду уз помоћ вjештачке интелигенције.
Она је медијима објаснила да јој је ChatGPT помогао да препозна грешке у поступку и припреми жалбу.
''Не могу довољно нагласити предност вjештачке интелигенције у мом случају. Не бих могао да побjедим без вjештачке интелигенције“, рекао је Вајт.
Вајт је један од неколико парничара које је интервјуисао NBC, а који су се бранили уз помоћ вjештачке интелигенције и изашли као побjедници.
Стејси Денет, власница кућног фитнес бизниса у Новом Мексику, такође је користила вjештачку интелигенцију да успjешно преговара о нагодби око неплаћеног дуга.
Међутим, стручњаци упозоравају да ослањање на вjештачку интелигенцију у судским случајевима може бити ризично.
Алати попут ChatGPT-а понекад приказују нетачне или измишљене информације, што је већ довело до новчаних казни и дисциплинских мjера против појединачних адвоката широм свијета.
