Њемица вратила украдену грчку реликвију након пола вијека

Извор:

СРНА

18.10.2025

20:01

Коментари:

0
Држављанка Њемачке вратила је грчку реликвију стару 2.400 година коју је украла прије 50 година.

Званичници Универзитета у Минстеру помогли су у организовању враћања предмета у Грчку.

Враћени предмет је комад кречњачког стуба димензија 23 са 33 центиметра, а потиче из Леонидајона, грађевине у древној Олимпији, родном мјесту Олимпијских игара.

Жена је украла артефакт шездесетих година прошлог вијека, током посјете том подручју, преносе агенције.

Грчки званичници су рекли да је реликвија враћена током церемоније у Конференцијском центру древне Олимпије.

Жена је била мотивисана да врати реликвију након што је сазнала да су недавно одређени антиквитети враћени у Грчку из Њемачке.

"Ово је посебно дирљив тренутак. Овај чин доказује да култура и историја не познају границе, већ захтијевају сарадњу, одговорност и међусобно поштовање", рекао је грчки генерални секретар за културу Георгиос Дидаскалу.

Универзитет у Минстеру до сада је вратио три важна артефакта у Грчку, поред повратка Лујевог пехара 2019. године и мермерне мушке главе из римског доба 2024. године.

Коментари (0)
