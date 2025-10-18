АФД престигла владајућу Мерцову странку

Извор:
Најновија истраживања јавног мнијења у Њемачкој показују да је десничарска странка Алтернатива за Њемачку претекла владајућу Унију ЦДУ/ЦСУ. Истовремено, унутар саме владајуће коалиције води се интензивна расправа о томе да ли је паметно и даље одбијати сарадњу са АфД-ом.
Према истраживању института Инса, које је објавио дневник „Билд“, у овом тренутку за АфД би гласало 27 одсто бирача, два процентна поена више него за демохришћанску Унију ЦДУ/ЦСУ.
У претходном истраживању ове двије странке биле су изједначене.
На превременим парламентарним изборима у фебруару Унија је освојила 28 одсто гласова, а АфД 20 одсто.
У међувремену се развила расправа унутар самих странака Уније ЦДУ/ЦСУ о томе да ли и даље треба истрајавати на строгом одбијању сарадње с АфД-ом, чији су поједини дијелови доказано крајње десно оријентисани.
Предсједник Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) и њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је уочи састанка предсједништва странке у недјељу да ће демохришћани остати при свом ставу према АфД-у.
„Између ЦДУ-а и АфД-а нема заједничких тачака, већ постоје фундаменталне разлике“, рекао је Мерц на скупу у Мешедеу, на западу Њемачке.
Он је поручио да „нема сарадње са странком која доводи у питање све оно што је Њемачку учинило снажном у посљедњим деценијама“.
„У сваком случају не, све док сам ја предсједник ЦДУ-а“, изјавио је Мерц пред грађанима у свом изборном округу.
Он је објаснио да је АфД против Европске уније, против евра, против НАТО-а и против војне службе, те да на исти начин доводи у питање политику демохришћанских канцелара попут Конрада Аденауера или Ангеле Меркел.
Мерц је тиме подвукао јасан став уочи састанка страначког предсједништва, на којем ће се расправљати и о односу према АфД-у, посебно у источноњемачким савезним покрајинама, гдје је АфД натпросјечно снажан.
Неки бивши лидери ЦДУ-а, као и бројни функционери ЦДУ-а на истоку земље, посљедњих дана су се јавно запитали о сврсисходности принципа одбијања сарадње с АфД-ом, који се назива тактиком „противпожарног зида“.
Страх појединих дијелова демохришћанског блока усмјерен је ка чињеници да се сљедеће године у неколико савезних покрајина одржавају избори за локалне парламенте. АфД у источним покрајинама Мекленбург-Западно Поморје и Саксонија-Анхалт, према истраживањима, прелази границу од 40 одсто подршке.
