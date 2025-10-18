Logo

АФД престигла владајућу Мерцову странку

Извор:

Агенције

18.10.2025

19:57

Коментари:

0
АФД престигла владајућу Мерцову странку

Најновија истраживања јавног мнијења у Њемачкој показују да је десничарска странка Алтернатива за Њемачку претекла владајућу Унију ЦДУ/ЦСУ. Истовремено, унутар саме владајуће коалиције води се интензивна расправа о томе да ли је паметно и даље одбијати сарадњу са АфД-ом.

Према истраживању института Инса, које је објавио дневник „Билд“, у овом тренутку за АфД би гласало 27 одсто бирача, два процентна поена више него за демохришћанску Унију ЦДУ/ЦСУ.

У претходном истраживању ове двије странке биле су изједначене.

На превременим парламентарним изборима у фебруару Унија је освојила 28 одсто гласова, а АфД 20 одсто.

У међувремену се развила расправа унутар самих странака Уније ЦДУ/ЦСУ о томе да ли и даље треба истрајавати на строгом одбијању сарадње с АфД-ом, чији су поједини дијелови доказано крајње десно оријентисани.

Предсједник Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) и њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је уочи састанка предсједништва странке у недјељу да ће демохришћани остати при свом ставу према АфД-у.

„Између ЦДУ-а и АфД-а нема заједничких тачака, већ постоје фундаменталне разлике“, рекао је Мерц на скупу у Мешедеу, на западу Њемачке.

Он је поручио да „нема сарадње са странком која доводи у питање све оно што је Њемачку учинило снажном у посљедњим деценијама“.

„У сваком случају не, све док сам ја предсједник ЦДУ-а“, изјавио је Мерц пред грађанима у свом изборном округу.

Он је објаснио да је АфД против Европске уније, против евра, против НАТО-а и против војне службе, те да на исти начин доводи у питање политику демохришћанских канцелара попут Конрада Аденауера или Ангеле Меркел.

Мерц је тиме подвукао јасан став уочи састанка страначког предсједништва, на којем ће се расправљати и о односу према АфД-у, посебно у источноњемачким савезним покрајинама, гдје је АфД натпросјечно снажан.

Неки бивши лидери ЦДУ-а, као и бројни функционери ЦДУ-а на истоку земље, посљедњих дана су се јавно запитали о сврсисходности принципа одбијања сарадње с АфД-ом, који се назива тактиком „противпожарног зида“.

Страх појединих дијелова демохришћанског блока усмјерен је ка чињеници да се сљедеће године у неколико савезних покрајина одржавају избори за локалне парламенте. АфД у источним покрајинама Мекленбург-Западно Поморје и Саксонија-Анхалт, према истраживањима, прелази границу од 40 одсто подршке.

Подијели:

Тагови:

АфД

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

Свијет

Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

3 ч

0
Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

Свијет

Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

3 ч

0
Мотоцикл са потписом папе продат на аукцији за 130.000 евра

Свијет

Мотоцикл са потписом папе продат на аукцији за 130.000 евра

3 ч

0
Војни авион

Свијет

Ова земља је нова ваздушна суперсила, надмашила и Кину

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

39

Трамп: Уништена подморница која је превозила дрогу

21

25

Централне вијести, 18.10.2025.

21

23

Ове законе и закључке је Народна скупштина укинула

21

17

Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

21

07

Посланици укинули законе и закључке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner