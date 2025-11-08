Logo
Колико је развијено женско предузетништво у Републици Српској?
Иако пут до успјеха често није једноставан, многе предузетнице у Републици Српској доказују да се радом, упорношћу и знањем могу превазићи препреке и остварити резултати вриједни пажње кроз властити бизнис.

Власница козметичког и фризерског салона , у чијем тиму ради 16 радника, каже да није лако ускладити приватни и пословни живот, али да се са годинама искуства научи како пронаћи прави баланс. Истиче и да су сајмови женског предузетништва веома значајни.

"Значи много, зато што ево сад ово дешавање што је било 2-ог октобра у Старој Ади је мени изузетно допринијело јер сам стекла много познанстава, контаката од људи, што одавде, а тако и из Србије" , рекла је Чедомира Ђурић, власник салона "Beauty Coffee Rosort By Čeda".

Имала је поруку и за друге младе особе- да вјерују у себе и да сваки корак, ма колико био мали, води напријед.

"Ја сам свакако за то да треба покренути свој бизнис поготово млади и да никад не одустану и свака препрека која им се нађе на путу то је за нешто добро и у том моменту треба само наставити даље и не одустати", истакла је Чедомира.

Предсједник удружења послодаваца туризма и угоститељства наводи да упркос честим промјенама на тржишту и сезонским проблемима с радном снагом, многи успијевају да опстану захваљујући посвећености и професионалном приступу послу.

Фирма

Друштво

Боловање - право или злоупотреба?

"Оно што можемо рећи да је веома тешко и бити предузетник и преузимати на себе обавезе за велики број радника људи, треба и храбрости и жеље и подршке", рекао је Горан Куртиновић, предсједник УО "Хорека".

Привредни субјекти у којима су жене власнице и сувласнице имају учешће од 27,95% у укупном броју субјеката у Републици Српској.

"Ако посебно посматрамо, власнице привредних субјеката доминантно послују у сектору услуга: трговина на велико и мало са 18,29%, остале услужне дјелатности са 17,51% и стручне, научне и техничке дјелатности са 16,93% учешћа у укупном броју субјеката у власништву жена. Имају и значајније учешће и у области прерађивачке индустрије од 6,42%", подаци су Занатско-предузетничке коморе.

Претходних година се много радило на статусу женског предузетништва, поручују из Занатско-предузетничке коморе Бањалука.

"Ја морам да кажем да Занатско-предузетничка комора регије Бањалука има потписан меморандум са привредном комором Србије, гдје је баш акценат на подршци и сарадњи око женског предузетништва. Ми смо скоро имали и сајам женског предузетништва и једну конференцију која је окупила огроман број жена које су имале тада прилику и у сајамском дијелу да изложе све оно чиме се баве и да размјене нека своја искуства, а можда склопе и нове послове.", рекла је Жана Арсић, предсједник занатско-предузетничке коморе Бањалука.

Женско предузетништво доноси нове идеје, запошљава друге жене и доприноси развоју заједнице. Ако би имале више подршке и мање препрека-жене би могле постати кључан покретач привредног раста.

