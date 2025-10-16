Logo

Грчка усвојила контроверзни закон: Отворен пут ка радном дану од чак 13 сати

Извор:

Курир

16.10.2025

14:38

Коментари:

0
Грчка усвојила контроверзни закон: Отворен пут ка радном дану од чак 13 сати
Фото: Pixabay

Радници у Грчкој су већ два пута направили општи штрајк, како у јавном, тако и у приватном сектору, јер синдикати тврде да закон крши основна права радника, омогућавајући већу флексибилност у радном времену.

Грчки парламент ратификовао је данас контроверзни закон Министарства рада, за који критичари кажу да отвара пут ка радном дану од чак 13 сати.

Против је гласало 109, док је левичарска опозициона партија СИРИЗА одбила да учествује у гласању.

Радници у Грчкој су већ два пута направили општи штрајк, како у јавном, тако и у приватном сектору, јер синдикати тврде да закон крши основна права радника, омогућавајући већу флексибилност у радном времену.

Policija Srbija

Хроника

Дјевојчицу ударио аутобус на пјешачком прелазу

Синдикат државних службеника "ADEDY" саопштио је да "флексибилно радно вријеме у пракси значи укидање осмочасовног радног дана, уништавање породичног и друштвеног живота и легализацију прекомјерне експлоатације."

Такође, одбацили су тврдње владе да закон омогућава радницима да раде четири дана недјељно умјесто пет, продужавањем радног дана, јер сматрају да без увођења радне недјеље од 35 сати (умјесто тренутних 40), радни дан од 13 сати представља само изговор за кршење радничких права.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Здравље

Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити

Са друге стране, Министарство рада поручује да закон штити раднике од отказа ако одбију да раде прековремено, проширује њихове бенефиције, уводи већу заштиту за раднике са породицама и штити њихове плате од смањења.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

radno vrijeme

Грчка

Novi zakon

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојчицу ударио аутобус на пјешачком прелазу

Хроника

Дјевојчицу ударио аутобус на пјешачком прелазу

2 ч

0
Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

Фудбал

Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

2 ч

0
Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

Стил

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

2 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити

2 ч

0

Више из рубрике

Путин: Москви потребна енергетска сувереност

Свијет

Путин: Москви потребна енергетска сувереност

2 ч

0
Приликом експлозије бомбе повријеђено најмање 14 особа

Свијет

Приликом експлозије бомбе повријеђено најмање 14 особа

3 ч

0
Путин: У Европи се већ виде посљедице одустајања од руског гаса

Свијет

Путин: У Европи се већ виде посљедице одустајања од руског гаса

3 ч

0
Дјечак упуцао директора школе и побјегао

Свијет

Дјечак упуцао директора школе и побјегао

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Напредни Chat GPT даје више погрешних одговора него прошли модел

16

32

Градски олимпијски базен у Бањалуци сутра почиње са радом

16

31

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

16

29

Нижеразредни уплив у Стејт департмент

16

27

УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner