Грчка усвојила контроверзни закон: Отворен пут ка радном дану од чак 13 сати

Курир
16.10.2025
14:38
Радници у Грчкој су већ два пута направили општи штрајк, како у јавном, тако и у приватном сектору, јер синдикати тврде да закон крши основна права радника, омогућавајући већу флексибилност у радном времену.
Грчки парламент ратификовао је данас контроверзни закон Министарства рада, за који критичари кажу да отвара пут ка радном дану од чак 13 сати.
Против је гласало 109, док је левичарска опозициона партија СИРИЗА одбила да учествује у гласању.
Синдикат државних службеника "ADEDY" саопштио је да "флексибилно радно вријеме у пракси значи укидање осмочасовног радног дана, уништавање породичног и друштвеног живота и легализацију прекомјерне експлоатације."
Такође, одбацили су тврдње владе да закон омогућава радницима да раде четири дана недјељно умјесто пет, продужавањем радног дана, јер сматрају да без увођења радне недјеље од 35 сати (умјесто тренутних 40), радни дан од 13 сати представља само изговор за кршење радничких права.
Са друге стране, Министарство рада поручује да закон штити раднике од отказа ако одбију да раде прековремено, проширује њихове бенефиције, уводи већу заштиту за раднике са породицама и штити њихове плате од смањења.
(Курир)
