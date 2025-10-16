Logo

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

16.10.2025

14:25

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију
Фото: Танјуг/АП

Џасмин Тукс (34) је прва трудница која је отворикла традиционалну Victoria's Сецрет ревију.

Прошетала у једноделном мрежастом костиму.

Наравно, носила је златна анђеоска крила, по којима је ова ревија и препознатљива.

И на крилима и на костиму је имала свјетлуцаве детаље, док је мрежа још више истакла њен труднички стомак који је самоувјерено показала.

Таг:

Viktorija Sikret

