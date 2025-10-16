Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

16.10.2025
Џасмин Тукс (34) је прва трудница која је отворикла традиционалну Victoria's Сецрет ревију.
Прошетала у једноделном мрежастом костиму.
Наравно, носила је златна анђеоска крила, по којима је ова ревија и препознатљива.
И на крилима и на костиму је имала свјетлуцаве детаље, док је мрежа још више истакла њен труднички стомак који је самоувјерено показала.
jasmine tookes, who’s pregnant, opens the victoria’s secret show pic.twitter.com/DqEseIp2Zp— 2000s (@PopCulture2000s) October 15, 2025
