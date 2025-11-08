Пораз Борца на ''Кошеву''

08.11.2025
20:37
Коментари:0
Фудбалери Сарајева савладали су вечерас екипу Борца на Олимпијском стадиону "Асим Ферхатовић Хасе – Кошево" у дерби утакмицу 14. кола Wwin лиге БиХ.
Питање побједника одлучено је у првом полувремену голом Славка Бралића.
Сарајево је повело у 17. минуту када је лопту у мрежу главом послао хрватски интернационалац, а након убачаја из корнера.
Фудбалери Борца су жестоко негодовали, јер су сматрали да је гол постигнут након фаула, али судија Халкић није ни погледао ВАР, те је гол признат.
Тенис
Новак Ђоковић срушио још два нестварна рекорда
Борац је у наставку имао најбоље шансе у 33. минути преко Хреље и 39. када је Савић изашао сам пред голмана Сарајева, али је Банић одбранио.
У наставку је Сарајево прво запријетило у 48. минуту преко када је Јакшић са врха шеснаестерца лопту послао преко гола. Неколико минута касније Бутић је шутирао након убачаја из слободног ударца, ногом је покушао из прве, али лопта је отишла поред гола Борца.
Меч је продужен чак осам минута због прекида изазваних пиротехником.
Најновије
Најчитаније
22
00
21
54
21
51
21
47
21
44
Тренутно на програму