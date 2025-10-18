Додик: Можда одем и у САД, и то није далеко

Извор:
АТВ
18.10.2025
20:15
Кад одем у Русију, ја сам предсједник Српске, као и у Србији и у Мађарској. Можда одем и у САД, и то није тако далеко, рекао је за АТВ предсједник Републике Српске Милорад Додик.
"То није далеко. Послије дуго година неправедног третмана, ја вјерујем да процес који отварамо је мотивисан да управо једнога дана Република Српска се ослободи терета неправедних санкција које су наметнуте од стране Бајденове и демократске администрације и да у том погледу имамо отворен приступ разговорима у будућим временима", рекао је Додик.
Народ је изабрао, а странац је срушио уз асистенцију муслимана из Сарајева, каже Додик.
"Најважније је ограничити муслимане из Сарајева, да оргијају по Српској, да подижу неке оптужнице. Видите да им је сад битно могу ли бити и предсједник партије. У складу са Уставом ја сам предсједник Српске. Да би избјегли ове из Сарајева, Ана Тришић-Бабић ће бити вршилац дужности. То је покушај да се развласти Република Српска. Формално гледано ја не могу да потпишем указ, то би био разлог да покрену нови поступак", рекао је Додик за АТВ.
