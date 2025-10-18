Logo

Додик за АТВ: Шмит зна да је готов и да одлази одавде

Извор:

АТВ

18.10.2025

19:26

Коментари:

3
Додик за АТВ: Шмит зна да је готов и да одлази одавде
Фото: АТВ

Шмит зна да је готов и да одлази одавде, рекао је за АТВ предсједник Републике Српске Милорад Додик.

Говорећи о посебној сједници Народне скупштине, Додик каже да је Српска и даље не прихвата Шмита и да је ово начина се он елиминише из политичког живота.

"У једном тренутку да би позиционирали нашу позицију, било је потребно да то донесемо. Ми смо то учинили и донијели, али имали смо опструкцију око те врсте примјене, гдје покушавају значајан број људи који су примјењивали те законе довели би у неку позицију правосудне одговорности. ОК, њима то смета, и онда смо ми рекли, због репозиционирања позиција, али то ништа не значи. да ми мање мислимо о Уставном суду, јер он и даље нема двоје судија из Републике Српске. И даље нећемо примјењивати одлуке, и даље нећемо прихватати Шмита. Ово је више допринос да се елиминише Шмит, него да се ојача борба против њега и мислим да он зна да је готов и да одлази одавде", рекао је Додик за АТВ.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Кристијан Шмит

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Шта је све речено на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске?

Република Српска

Шта је све речено на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске?

2 ч

0
Детаљна биографија: Ко је Ана Тришић Бабић

Република Српска

Детаљна биографија: Ко је Ана Тришић Бабић

2 ч

0
Цвијановић: Реформском агендом нису пренесене надлежности, мишљење дају институције Српске

Република Српска

Цвијановић: Реформском агендом нису пренесене надлежности, мишљење дају институције Српске

3 ч

0
Размотрен Приједлог одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника Српске

Република Српска

Размотрен Приједлог одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника Српске

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

39

Трамп: Уништена подморница која је превозила дрогу

21

25

Централне вијести, 18.10.2025.

21

23

Ове законе и закључке је Народна скупштина укинула

21

17

Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

21

07

Посланици укинули законе и закључке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner