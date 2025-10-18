Додик за АТВ: Шмит зна да је готов и да одлази одавде

Извор:
АТВ
18.10.2025
19:26
Коментари:3
Шмит зна да је готов и да одлази одавде, рекао је за АТВ предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Говорећи о посебној сједници Народне скупштине, Додик каже да је Српска и даље не прихвата Шмита и да је ово начина се он елиминише из политичког живота.
"У једном тренутку да би позиционирали нашу позицију, било је потребно да то донесемо. Ми смо то учинили и донијели, али имали смо опструкцију око те врсте примјене, гдје покушавају значајан број људи који су примјењивали те законе довели би у неку позицију правосудне одговорности. ОК, њима то смета, и онда смо ми рекли, због репозиционирања позиција, али то ништа не значи. да ми мање мислимо о Уставном суду, јер он и даље нема двоје судија из Републике Српске. И даље нећемо примјењивати одлуке, и даље нећемо прихватати Шмита. Ово је више допринос да се елиминише Шмит, него да се ојача борба против њега и мислим да он зна да је готов и да одлази одавде", рекао је Додик за АТВ.
