Цвијановић: Реформском агендом нису пренесене надлежности, мишљење дају институције Српске

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да нема преношења надлежности усвајањем Реформске агенде, те да су институције Републике Српске дале своје мишљење о бројним питањима важним за приступање БиХ у ЕУ.
"Имате троструки механизам и причате о нечему. Регулатор електричне енергије постоји већ двије деценије, и то је урађено за вријеме вашег мандата", рекла је Цвијановићева посланицима опозиције на посебној сједници Народне скупштине о избору вршиоца дужности предсједника Републике Српске.
Она је указала да се опозиција користи изношењем неистина у јавности, истакавши да је важно препознати намјере оних који испоручују захтјеве према БиХ и Републици Српској.
"Представници опозиције када су били у институцијама на нивоу БиХ игнорисали су ставове Владе Републике Српске. Све што говорите није тачно. 700 коментара отишло је на преглед у Брисел и поново ће се вратити нама на разматрање", нагласила је Цвијановићева.
Она је истакла да је то опозицији постала само тема, али да тиме само дезинформишу јавност.
"Имамо много политичког стажа и не можемо добити налог. Ми смо се договорили шта ћемо радити. Када смо доносили законе ми смо исказивали наш став. Када су се отворила врата да исправимо неке ствари, ми смо то искористили", рекла је Цвијановићева.
Она је указала да опозиција није учествовала у доношењу закона на које данас имају примједбе, те да се СНСД и владајућа коалиција никада нису могли ослонити на представнике опозиције.
Цвијановићева која је и потпредсједник СНСД-а навела је да у овој партији нема подјела и да сви функционишу као тим.
"И ово смо договорили као тим. Нико се никада није посвађао", каже Цвијановићева.
Она је рекла да је опозиција добила позив да буде дио побједа за Републику Српску, али да су позив игнорисали.
"Ви само мрзите Милорада Додика. Данас сте дочекали да неко великом партијом каква је СДС управља неко трећи. То није добро за Републику Српску", нагласила је Цвијановићева.
Она је подсјетила да је опозиција била на власти када је донесена основа за доношења закона о одбрани БиХ.
Цвијановићева је поручила да нико не треба да вјерује наводима опозиције, као ни медија из Сарајева, јер је једина обавеза владајуће коалиције да ради у интересу Републике Српске.
"Ништа није тема, осим Милорада Додика. Немају друге теме осим Милорада Додика", рекла је Цвијановићева.
Она је, говорећи о законима за које је предложено да буду стављени ван снаге, а усвојени су раније, навела да је то потребно учинити због другачијих околности.
"Послужили су сврси. Данас је сврха другачија. Треба да их ставимо ван снаге и да спријечимо будуће злоупотребе", поручила је Цвијановићева.
