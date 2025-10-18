Logo

Стевандић: Народна скупштина ће и данас донијети одлуку која обавезује

Извор:

АТВ

18.10.2025

16:26

Стевандић: Народна скупштина ће и данас донијети одлуку која обавезује

Када је Караџић потписао Венс-Овенов план, рекао је да ће га ратификовати скупштина. Након свађе са Крајишником, ипак су се договорили, план је одбијен, објавио је предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић, на друштвеној мрежи Икс.

''Дакле није био најважнији ни Крајишник, ни Караџић, него Народна скупштина! Она ће и данас донијети одлуку која обавезује'', рекао је Стевандић.

