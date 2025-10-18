Стевандић: Народна скупштина ће и данас донијети одлуку која обавезује

Извор:
Када је Караџић потписао Венс-Овенов план, рекао је да ће га ратификовати скупштина. Након свађе са Крајишником, ипак су се договорили, план је одбијен, објавио је предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић, на друштвеној мрежи Икс.
''Дакле није био најважнији ни Крајишник, ни Караџић, него Народна скупштина! Она ће и данас донијети одлуку која обавезује'', рекао је Стевандић.
Када је Караџић потписао Венс-Овенов план, рекао је да ће га ратификовати скупштина. Након свађе са Крајишником, ипак су се договорили, план је одбијен. Дакле није био најважнији ни Крајишник, ни Караџић, него Народна скупштина! Она ће и данас донијети одлуку која обавезује. pic.twitter.com/uRzfFYjVCy— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) October 18, 2025
