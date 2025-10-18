Logo

Божица Живковић Рајилић реизабрана за предсједника

За предсједника Удружења жена жртава рата Републике Српске реизабрана је на данашњој изборној сједници овог удружења Божица Живковић Рајилић.

Рајилићева је рекла да су јој сви одбори удружења једногласно пружили подршку за продужење мандата.

Она је истакла да је данас осим изборне, одржана и редовна сједница на којој се расправљало о више важних пројеката.

''Први пројекат се односи на рехабилитацију чланица удружења, за шта смо средства добили из Кабинета предсједника Републике Српске'', изјавила је Рајилићева у Бањалуци.

божица живковић рајилић1

Република Српска

Рајилић: Неприхватљива другостепена пресуда Додику, жалити се суду у Стразбуру

Према њеним ријечима, уз помоћ влада Српске и Србије издата је нова монографија "Наша исповијест два".

''Овај пројекат је трајао годину и по и иза ове монографије и рада нашег Удружења стоји подршка влада Српске и Србије, Архив Војводине, те амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш који је успоставио контакт са Министарством спољних послова Србије'', навела је Рајилићева.

65d4e720c6cf1 сребреница

Друштво

Рајилић: Преувеличавање броја страдалих Бошњака нарушава сваки покушај суживота

Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић рекао је да се у новој монографији налази 12 исповијести жртава ратне тортуре.

''Монографија ће ускоро бити промовисана у Српској, али и у Србији'', најавио је Нуждић.

Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш рекао је да је важно за српски народ да се чује да постоје цивилне жртве рата, жене као најосјетљивија категорија и да велики број њих ни данас није доживио правду.

''Жеља ми је била да се институције Србије укључе и овај пут, тако да је Министарство спољних послова помогло, а овај пут нам се као издавач придружио и Архив Војводине'', појаснио је Врањеш, те додао да је циљ да се направи одређен број промоција како би што више људи чуло за приче жена.

zivkovic rajilic

БиХ

Рајилић: Жалосно да ФБиХ слави 1. март који Српску подсјећа на рат

''Жене које су преживјеле страхоте смогле су храброст да испричају своју причу, те се издигну у улогу побједника и хероја и зато смо поносни што смо издали монографију и наставили сарадњу са Удружењем жена жртава рата Републике Српске'', рекла је помоћник директора Архива Војводине Драгана Катић.

