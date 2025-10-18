Бодирога: Рјешавању проблема требало приступити одговорније

Извор:
Шеф Клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Огњен Бодирога сматра да се рјешавању постојећих проблема у БиХ и Српској требало приступити одговорније.
"Ово што се данас ради је непојмљиво ако се узме у обзир шта сте као владајућа већина у посљедње вријеме усвојили у Народној скупштини", рекао је Бодирога на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске.
Он каже да се СДС залаже за вођење принципијелне политике.
