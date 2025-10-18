Црнадак против Црнадка: Насјео на своју подвалу, па насамарен у НСРС

Извор:
Шеф Клуба посланика ПДП-а у НСРС Игор Црнадак толико има јавних наступа у посљедње вријеме да не зна ни сам шта је говорио. Тако је прије тачно два мјесеца затражио од НСРС да именује в.д. предсједника Републике Српске, јер како каже, Додик то више није. Данас, на сједници НСРС, Црнадак заборавља шта је написао прије два мјесеца, па пита владајућу структуру, како могу именовати в.д. предсједника.
Да је ријеч о подвалама из опозиционих редова, а не о конструктивним приједлозима, демаскирали су у НСРС. Чак и када опозиционари предлажу "конструктивне приједлоге", не значи да ће их и сами подржати. Чак ће се борити и против онога што су сами предложили.
"Члан 70. у којем кажете да сте предложили в.д. говори о надлежностима НСРС. Молим вас да прочитате тачно то гдје пише да је НСРС надлежна за именовање в.д. Сигурно је заштићена Република Српска? Биће кад ви не будете власт, а ово је данас почетак", рекао је Црнадак на данашњој сједници 18. октобра.
Република Српска
Вукановић напао Младена Иванића: Изађи из рупе, проговори
Два мјесеца прије, тачније 19. августа, Црнадак је у објави на друштвеној мрежи Фејсбук позвао предсједника НСРС Ненада Стевандића да без одлагања сазове сједницу Колегијума како би могла почети процедура избора вршиоца дужности предсједника Републике Српске.
"Године 2007., у моменту смрти предсједника, Република Српска је имала стабилну Владу, са скоро једностраначком већином, па је након краћих консултација и једногласног става Владе Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске именовала Игора Радојичића за вршиоца дужности предсједника Републике, док се не проведу избори и дужност преузме новоизабрани предсједник, у том случају Рајко Кузмановић. За разлику од 2007.године, данас Република Српска нема ни предсједника, ни премијера, ни Владу, јер је премијер Вишковић поднио оставку јуче, непосредно прије дефинитивне смјене Милорада Додика са мјеста предсједника, уводећи свој кабинет у технички мандат. Према томе, једина институција која може донијети одлуку о томе ко ће, привремено, бити предсједник Републике Српске је Народна скупштина, која је највише законодавно тијело и која се, на крају крајева, налази на редном броју 1. главе В Устава Републике Српске, гдје се дефинишу организација Републике и надлежности њених институција", написао је Црнадак тог 19. августа.
Република Српска
НСРС добила новог посланика
Прво објашњење му је дошло од предсједника НСРС Ненада Стевандића.
"Ова ситуација није препозната у Уставу ни Републике Српске ни БиХ. Будући да у преамбули Устава пише шта НСРС представља и легитимише, све ситуације које нису препознате у Уставу рјешавају се у НСРС. И у америчком Конгресу и у руској Думи и у НСРС. Ова ситуација није препозната у Уставу, Устав не говори ко ће бити в.д. Тамо гдје немамо детерминисане одлуке у Уставу, одлуке доноси НСРС", рекао је Стевандић.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић питала је Црнатка шта му сад не одговара, када је и сам предлагао избор вршиоца дужности.
"Сами сте предлагали, сад одједном на шта се ви позивате. На шта се Кристијан Шмит позивао кад је мијењао закон? Пише ли у Уставу, Дејтонском споразуму, Анексу 10? Пише ли игдје? И данас ви причате шта ради НСРС. НСРС ради важан политички посао који мора да уради. Има изнад тога много других ствари које ћемо радити. Тачно знамо зашто их радимо. Није конфузија, није не постојање плана. Имамо план", рекла је Цвијановић.
