Logo

Црнадак против Црнадка: Насјео на своју подвалу, па насамарен у НСРС

Извор:

АТВ

18.10.2025

13:33

Коментари:

8
Црнадак против Црнадка: Насјео на своју подвалу, па насамарен у НСРС
Фото: ATV

Шеф Клуба посланика ПДП-а у НСРС Игор Црнадак толико има јавних наступа у посљедње вријеме да не зна ни сам шта је говорио. Тако је прије тачно два мјесеца затражио од НСРС да именује в.д. предсједника Републике Српске, јер како каже, Додик то више није. Данас, на сједници НСРС, Црнадак заборавља шта је написао прије два мјесеца, па пита владајућу структуру, како могу именовати в.д. предсједника.

Да је ријеч о подвалама из опозиционих редова, а не о конструктивним приједлозима, демаскирали су у НСРС. Чак и када опозиционари предлажу "конструктивне приједлоге", не значи да ће их и сами подржати. Чак ће се борити и против онога што су сами предложили.

"Члан 70. у којем кажете да сте предложили в.д. говори о надлежностима НСРС. Молим вас да прочитате тачно то гдје пише да је НСРС надлежна за именовање в.д. Сигурно је заштићена Република Српска? Биће кад ви не будете власт, а ово је данас почетак", рекао је Црнадак на данашњој сједници 18. октобра.

вукановић

Република Српска

Вукановић напао Младена Иванића: Изађи из рупе, проговори

Два мјесеца прије, тачније 19. августа, Црнадак је у објави на друштвеној мрежи Фејсбук позвао предсједника НСРС Ненада Стевандића да без одлагања сазове сједницу Колегијума како би могла почети процедура избора вршиоца дужности предсједника Републике Српске.

"Године 2007., у моменту смрти предсједника, Република Српска је имала стабилну Владу, са скоро једностраначком већином, па је након краћих консултација и једногласног става Владе Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске именовала Игора Радојичића за вршиоца дужности предсједника Републике, док се не проведу избори и дужност преузме новоизабрани предсједник, у том случају Рајко Кузмановић. За разлику од 2007.године, данас Република Српска нема ни предсједника, ни премијера, ни Владу, јер је премијер Вишковић поднио оставку јуче, непосредно прије дефинитивне смјене Милорада Додика са мјеста предсједника, уводећи свој кабинет у технички мандат. Према томе, једина институција која може донијети одлуку о томе ко ће, привремено, бити предсједник Републике Српске је Народна скупштина, која је највише законодавно тијело и која се, на крају крајева, налази на редном броју 1. главе В Устава Републике Српске, гдје се дефинишу организација Републике и надлежности њених институција", написао је Црнадак тог 19. августа.

НСРС-илустрација-2025

Република Српска

НСРС добила новог посланика

Прво објашњење му је дошло од предсједника НСРС Ненада Стевандића.

"Ова ситуација није препозната у Уставу ни Републике Српске ни БиХ. Будући да у преамбули Устава пише шта НСРС представља и легитимише, све ситуације које нису препознате у Уставу рјешавају се у НСРС. И у америчком Конгресу и у руској Думи и у НСРС. Ова ситуација није препозната у Уставу, Устав не говори ко ће бити в.д. Тамо гдје немамо детерминисане одлуке у Уставу, одлуке доноси НСРС", рекао је Стевандић.

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић питала је Црнатка шта му сад не одговара, када је и сам предлагао избор вршиоца дужности.

"Сами сте предлагали, сад одједном на шта се ви позивате. На шта се Кристијан Шмит позивао кад је мијењао закон? Пише ли у Уставу, Дејтонском споразуму, Анексу 10? Пише ли игдје? И данас ви причате шта ради НСРС. НСРС ради важан политички посао који мора да уради. Има изнад тога много других ствари које ћемо радити. Тачно знамо зашто их радимо. Није конфузија, није не постојање плана. Имамо план", рекла је Цвијановић.

Подијели:

Тагови:

Игор Црнадак

Жељка Цвијановић

Ненад Стевандић

вршилац дужности предсједника

NSRS

Република Српска

Коментари (8)
Large banner

Прочитајте више

Вукановић: Приликом самог увиђаја сам уочио чудне ствари, можда су ставили локатор

Хроника

Вукановић: Приликом самог увиђаја сам уочио чудне ствари, можда су ставили локатор

3 д

4
СНСД тврди: Пропао покушај да се "на мала врата" Црнадак именује за главног преговарача

БиХ

СНСД тврди: Пропао покушај да се "на мала врата" Црнадак именује за главног преговарача

2 д

2
Цвијановић: СНСД са народом, а Црнадак са правним одјељењем ОХР-а

Република Српска

Цвијановић: СНСД са народом, а Црнадак са правним одјељењем ОХР-а

2 седм

5
Мазалица: Црнадак бранилац истрошених тема

БиХ

Мазалица: Црнадак бранилац истрошених тема

3 седм

3

Више из рубрике

Додик: У кабинету данас најдража делегација

Република Српска

Додик: У кабинету данас најдража делегација

2 ч

0
Ана Тришић Бабић предложена за вршиоца дужности предсједника

Република Српска

Ана Тришић Бабић предложена за вршиоца дужности предсједника

3 ч

2
НСРС добила новог посланика

Република Српска

НСРС добила новог посланика

3 ч

0
Ковачевић: Ана Тришић Бабић провјерен кадар одан Српској

Република Српска

Ковачевић: Ана Тришић Бабић провјерен кадар одан Српској

4 ч

5
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

00

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

15

54

Божица Живковић Рајилић реизабрана за предсједника

15

54

Стевандић: Скупштина доноси одлуке и управља процесима, чувамо институције Српске

15

45

Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

15

42

Ледо повлачи производ са тржишта, купцима савјетује да га не конзумирају

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner