Вукановић напао Младена Иванића: Изађи из рупе, проговори

Извор:
АТВ
17.10.2025
10:50
Коментари:0
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић након састанка ПДП-а и СДС-а незадовољан је упутио тешке ријечи Јовици Радуловићу, али је након тога напао и почасног предсједника ПДП-а Младена Иванића, а све због Драшка Станивуковића.
Вукановић је у више наврата посљедњих дана жестоко нападао актуелног предсједника ПДП-а, као и његове сараднике. Иванића је споменуо као личност ПДП-а која и даље има утицај, али се јавно не супротставља Станивуковићу.
"Гдје господин Младен Иванић, изађи из те рупе проговори", рекао је Вукановић, наводећи да је Иванић “дао неком свом студент странку да се игра са њом”, алудирајући на предсједника ПДП-а, Драшка Станивуковића.
Треба споменути и да је Игор Црнадак у недавном интервјуу споменуо кратко проблеме у ПДП-у, али и однос према Младену Иванићу у странци, без додатног појашњавања.
