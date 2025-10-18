Додик: О мом политичком крају одлучује народ, а не инквизиција из Сарајева

Извор:
Глас Српске
18.10.2025
08:14
Привремени предсједник биће изабран како би били спријечени "кретени из Сарајева" да оргијају по нашим институцијама, каже у интервјуу за "Глас Српске" предсједник Републике Милорад Додик који напомиње да ће та особа преузети формално-правне послове из надлежности предсједника, а да ће се он (Додик) и даље понашати у складу са мандатом који му је дао народ и представљати Републику на најбољи начин.
Каже и да ова одлука не представља његов политички крај, напротив, да добија мотив да се још јаче бори за коначан циљ - независну Републику Српску. У разговору за наш лист открио је и да Жељка Цвијановић не би требало да буде в.д. предсједника као и да постоји велика могућност да пријевремени избори за предсједника уопште не буду одржани и да то, ако се догоди, неће имати везе са привременом мјером у случају његове пресуде коју би могао да донесе Уставни суд БиХ.
ГЛАС: Како реагујете кад кажу да је почео Ваш политички крај?
ДОДИК: Шта да је почео?
ГЛАС: Ваш политички крај.
ДОДИК: То сам слушао и прије 15 година. Не обраћам пажњу на то. Крај долази кад то одлучи онај којег се то тиче. Разумијем да то опозиција жели, али они са тим немају ништа. Желим им сву срећу. Али мој политички крај ће бити када то каже народ, а не нека инквизиција из Сарајева. А народ то није рекао. Зато ће сви који ми желе крај и даље морати да гледају моју фацу.
ГЛАС: Народна скупштина би данас (субота) требало да именује привременог предсједника. Шта је план за даље, шта ће се догађати у наредном периоду?
ДОДИК: Имали смо напад на уставни поредак Републике, а иза тога су стајале неке декадентне снаге које су окупљене око људи из Сарајева и дијела међународне заједнице које је подржавала администрација Џозефа Бајдена. Направљена је антиуставна ствар која и даље егзистира кроз присилу која се огледа кроз дјеловање неуставног и нелегалног суда и неизабраног странца. Морали смо да се повучемо корак-два назад да бисмо напросто могли да имамо прилику да кроз даљи поступак везан за моју пресуду имамо прилику да тај спор и даље може да се води. Ми од тога одустати нећемо. Узевши у обзир све речено и неке идеје које су се појавиле, поготово међу опозицијом која мене жели да види у затвору, морали смо да предузмемо одређене кораке да се то не догоди. Не потписујем указе и неке друге документе. Није то много материјала. Активности које обављам тичу се координације и других ствари које могу да радим као предсједник. Ипак, тиме се избјегава могућност да зли људи из Сарајева, по карактеру кретени, који сједе у Тужилаштву и Суд БиХ, оргијају нада мном и институцијом предсједника и цијелом Српском. Морали смо да примијенимо нови приступ који иде у правцу да обезбиједимо човјека који ће привремено обављати те формалне, односно друге послове предсједника. Као што знате, расписани су ти неки избори које нико није хтио у Српској, то је нешто што је наметнуто и јавност треба да препозна да Сарајево покушава да управља тим процесом. Ми вјерујемо да те изборе неће бити могуће технички одржати. Ти избори су непотребни и зато смо понудили да одлуком Народне скупштине буде именован човјек који ће привремено обављати дужности предсједника. То ће стабилизовати ситуацију, а истовремено пружа шансу да кроз очекивану одлуку Уставног суда БиХ о привременој мјери, која се стално одуговлачи, добијемо прилику да се обратимо Европском суду за људска права који је пун примјера одбијања пракси као ова која је спроведена у БиХ. Да ли ћемо то успјети у овој години до избора, не знам. Немамо разлога да вјерујемо том суду нити да они имају намјеру да поштују Устав. Тамо постоји нешто сасвим друго. Тамо постоји мржња према Србима, Српској и свему што она представља.
ГЛАС: Име Жељке Цвијановић провлачи се кроз јавност у контексту привременог обављања функције предсједника, али чују се и гласови да она, као члан Предсједништва, не би могла да обавља двије функције.
ДОДИК: Прије неколико година сам помињао да би било добро за стабилност да иста особа буде предсједник Републике и српски члан Предсједништва, па су неки дигли буку говорећи да то предлажем због мене. А то нема везе са истином. Постојала је идеја за госпођу Цвијановић, али поново морамо да водимо рачуна да некоме у Сарајеву не падне на памет да без икаквог образложења због свега њој одузме мандат у Предсједништву. Сјећате се шта су урадили са четвртим делегатом СНСД-а у Дому народа. Зато тим битангама треба одузети сваку могућност да нам направе проблем. Стога, Цвијановићева сигурно неће бити привремени предсједник, мада сматрам да би то било најбоље рјешење. Ипак, не желимо да дамо тим лешинарима у Сарајеву прилику да нас опет кљуцају.
ГЛАС: Каква је Ваша позиција након именовања привременог предсједника? Шта сте Ви након тог момента?
ДОДИК: Веома сам мотивисан да наставим даље, да водим политику. Рекао сам то и раније, за оне људе који држе до Устава Републике Српске, ја сам предсједник и ја ћу обављати те своје послове представљања Републике на најбољи начин, као изабрани предсједник који је у мандату. Борићу се да не буде скренута пажња са једне велике неправде и криминалног дјела које су учинили судије и тужиоци под патронатом Шмита који сад цмиздри по Сарајеву и говори да није хтио то да уради. Дали су ми мотив да наставим даље. Видите колико им смета што сам остао предсједник СНСД-а. Остаћемо при свим нашим циљевима и још јаче ћемо се борити за њих. Бићемо гласни, агилни, да покажемо да постојимо. Вријеме које долази неће бити исто као до сада. Позиција Српске се мијења и биће још боља, али имамо неке заостатке из прошлости које морамо да чистимо. Судске пресуде можете да поништите само сљедећом судском одлуком. И зато имам овакав приступ. И ето шта ћу радити.
ГЛАС: У својству предсједника странке?
ДОДИК: У својству свега. Не морам објашњавати да не би испало да се хвалим, али функција коју обављам увијек је имала додатну снагу баш због чињенице да сам ја ту. Формалне функције јесу важне, али нису најважније.
ГЛАС: Ћераћете се још?
ДОДИК: И те како.
ГЛАС: Да ли мислите да ће Уставни суд до 23. новембра донијети привремену мјеру у вези са пресудом Вама и да ли ће то утицати на отказивање избора?
ДОДИК: Ако не буде избора, то ће се десити из неког другог разлога, а не из тог који помињете. Не вјерујем Сарајеву. Тај град је за мене сада дефинитивно иностранство. Нажалост, још морамо да их трпимо, а они се само претварају да су држава. Показало се да политичке бошњачке елите немају способност да ишта направе. Чак ни мултиетничку или унитарну државу. Једног дана, кад буду сведени на тих 24 одсто, ни тада неће знати да направе државу. Они знају бити само поданици и полтрони. Српски народ је показао способност да може да направи државу у немогућим околностима. А те немогуће околности су деценијама трајна категорија. И даље имамо само један циљ - независна Република Српска. Има времена за то.
ГЛАС: Поново је отворена прича о трећем ентитету. Да ли је оснивање хрватске јединице крај Дејтона и да ли крај Дејтона угрожава и Српску?
ДОДИК: Дејтонски споразум је пропао. Друга ствар, морамо бити реални и рационални. Рецимо, један број људи у Америци који су сада на власти апсолутно не жели ништа да има са насљеђем демократа, а они Дејтон сматрају управо производом демократа. Они могу да разумију шта се овдје дешава, да муслимани покушавају мајоризовати хришћане, да је на сцени растурање хрватске компоненте и напад на српску. Немам потребу да браним Дејтон јер је срушен, остале су само неке контуре. Срушили су га они који га никад нису ни прихватили, а то су политички муслимани. Српска га је бранила, а оптужују нас да смо га срушили.
ГЛАС: Због чега референдум неће бити одржан 25. октобра, како је то предвиђено актима Народне скупштине, имајући у виду да Уставни суд Српске у свему томе није нашао ништа спорно. Зашто је почела лицитација другим датумима?
ДОДИК: Морамо утврдити све детаље. Парламент мора да именује комисију на коју ће Бошњаци такође уложити вето и опет све мора на Уставни суд. Тражимо механизам да то избјегнемо, али остаћу досљедан у ставу да овом народу треба референдум којим ће одбацити Шмита и праксу међународног интервенционизма. И то ће се десити, вјероватно 9. јануара. Тај ће референдум имати историјску снагу.
ГЛАС: Да ли је потребно промијенити питање?
ДОДИК: То је ствар Скупштине, али неке ствари треба преформулисати, највише онај дио који се тиче прихватања одлуке ЦИК-а. Али и даље треба да стоји "да ли прихватате рад ЦИК-а који је све узурпирао". То треба оставити.
ГЛАС: Гдје је запела прича о новом Уставу Српске?
ДОДИК: Та прича тражи дугорочан приступ. И ми ћемо вјероватно и за устав тражити подршку на референдуму. То није документ који се доноси преко ноћи и не треба да журимо. Морамо на политичком плану, регионалном и глобалном, додатно јачати наша права. Устав је ту.
ГЛАС: Иначе најдуговјечнији српски Устав...
ДОДИК: Јесте, али је претрпио огромне измјене кроз разне амандмане. У тих 30 година много тога се мијењало, и ми, и свијет. Свијет је потпуно у расулу, а од нас траже перфекцију. А онда чујем оне који причају да нам не пријети опасност из Сарајева. Прво сам мислио да су само у заблуди, а онда сам схватио да су у питању политичке будале и аналфабете.
ГЛАС: Американци су укинули санкције дијелу функционера из Бањалуке, шта је разлог?
ДОДИК: Имам ту свашта да кажем, али није за новине.
ГЛАС: Да ли је Српска сада поново заинтересована за европски пут БиХ?
ДОДИК: Не видим будућност на тој страни, али имате неке константе. Ми смо окружени ЕУ и НАТО-ом и тим западним свијетом, али мислим да Европска унија коју смо познавали прије пет година више не постоји. Нити ће оваква каква је данас постојати за пет година. Сада сви тумаче Реформску агенду, а да ништа суштински није усвојено. То је само оквир.
ГЛАС: Да ли кроз причу о главном преговарачу Српска покушава да преузме главну ријеч на европском путу?
ДОДИК: Преговарач није превише важан човјек, то је обичан административац, практично поштар који иде у Брисел. Али БиХ је пуна злоупотреба у таквим стварима, зато је за нас важан тај избор.
ГЛАС: На шта сте мислили када сте рекли да ћете бирати саговорнике на европском путу?
ДОДИК: На саговорнике у БиХ. Ми са овима који су сада у Сарајеву не можемо разговарати о томе. Они узурпирају све институције и говоре да је то БиХ. То није БиХ. Они странцима причају само једну причу, а ови их слушају и тако дјелују па мисле да је то БиХ. А кључна грешка је управо у томе. Међутим, и странци схватају каква је БиХ жабокречина. Због свега тога БиХ не заслужује да живи, због тог препотентног политичког става. Они који имају државу су и они који имају идентитет. Зато Бошњаци не могу имати никакву државу, јер они немају идентитет. Они имају проблем са тим и са историјом. Кажу да је Босна њихова. Како њихова? Је л' Бањалука њихова? Ни ја не кажем да су Тузла или Сарајево моји.
ГЛАС: Да ли је то грешка?
ДОДИК: Шта?
ГЛАС: То што се Срби одричу Сарајева, града који су изградили људи који се зову Атанасије, Глигорије...
ДОДИК: Данашње Сарајево нема никакве везе са тим о чему говорите. Нити ће икада бити. У наредних хиљаду година из тог града ће долазити само зло за Србе. И то је реалност. Као што је реалност да постоји Српска коју угрожава Сарајево. И то је непомирљиво. Или ће нестати Босне или Српске. У том погледу борим се да остане Српска. Они су за то да остане Босна, а нестане Српска, али понављам, Бошњаци немају карактер да направе државу, они су прије 100-150 година били нешто друго.
ГЛАС: Кад то говорите, а често то радите, оптужују Вас да сте шовиниста?
ДОДИК: Зашто сам шовиниста? Не спорим њима право да буду шта год хоће, али историја каже ко су им били преци. Наши преци су у немогућим околностима остајали Срби, славили славу, нису дали свој језик и идентитет. И сада треба да дозволимо да нам то отму? Не може.
ГЛАС: Састанак Доналда Трампа и Владимира Путина биће организован у Мађарској, а домаћин ће бити Виктор Орбан. Са два од три лидера имате одличне конекције...
ДОДИК: Питате ме да ли сам поносан на то?
ГЛАС: Питам да ли ће се нешто промијенити након тог састанка.
ДОДИК: То је сјајна вијест. Нама нормализација односа између Русије и Америке може бити од користи, а видјеће се колико је Европа била глупа у свему томе. Од њих ништа не зависи, као ни од Володимира Зеленског који силом прилика мора бити укључен у тај процес јер живи у Украјини. Али није моје да о њима говорим. То је велики дипломатски успјех мог пријатеља Орбана и прилика је то да се створи оквир и за друге платформе, не само за Украјину. Ако Балкан дође на дневни ред, и даље стојим при идеји за формирање комисије коју би чинили Руси и Американци уз нас са Балкана да се бавимо балканским питањем.
