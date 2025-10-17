Logo

Тришић Бабић ће обављати послове предсједника

Извор:

АТВ

17.10.2025

21:45

Коментари:

3
Тришић Бабић ће обављати послове предсједника

Ана Тришић Бабић биће именована за привременог извршиоца послова из надлежности предсједника Републике Српске на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске.

Сједница ће бити одржана сутра, а да то неће бити српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, потврдио је и предсједник Републике Милорад Додик.

Он је након конференције за медије послије састанка коалиционих партнера који чине власт у камере кратко рекао "И да мало трагате, Жељка неће бити в.д.".

Ана Тришић-Бабић је од 2010. до 2014. године обављала функцију замјеника министра спољних послова у Савјету министара БиХ.

Дуже од 15 година је савјетник Милорада Додика, и као предсједника и као члана Предсједништва БиХ. У овом мандату је такође била дио његовог кабинета.

Још од 2000. је у спољној политици, а од 2001. године радила је у Министарству иностраних послова.

Тришић Бабић говори неколико језика, а има бројне контакте у међународним организацијама.

Подијели:

Тагови:

Ana Trišić Babić

Predsjednik Republike Srpske

NSRS

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик изјавио саучешће поводом тешке саобраћајне несреће код Сремске Митровице

3 ч

0
Јединство више него потребно: Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Јединство више него потребно: Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

4 ч

0
Додик коментарисао уклањање санкција

Република Српска

Додик коментарисао уклањање санкција

5 ч

0
Још једна посебна сједница НСРС: Биће заказана у току ноћи

Република Српска

Још једна посебна сједница НСРС: Биће заказана у току ноћи

5 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик изјавио саучешће поводом тешке саобраћајне несреће код Сремске Митровице

3 ч

0
Јединство више него потребно: Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Јединство више него потребно: Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

4 ч

0
Додик коментарисао уклањање санкција

Република Српска

Додик коментарисао уклањање санкција

5 ч

0
Још једна посебна сједница НСРС: Биће заказана у току ноћи

Република Српска

Још једна посебна сједница НСРС: Биће заказана у току ноћи

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

22

53

Створен "универзални" бубрег за све крвне групе

22

41

Цвијановић: Корак по корак, побиједиће Република Српска!

22

37

Трамп охладио Зеленског: Томахок треба и Американцима

22

29

Амерички гувернер коцкајући у Лас Вегасу освојио чак 1,4 милиона долара, а већ је милијардер

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner