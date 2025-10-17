Тришић Бабић ће обављати послове предсједника

Извор:
АТВ
17.10.2025
21:45
Коментари:3
Ана Тришић Бабић биће именована за привременог извршиоца послова из надлежности предсједника Републике Српске на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске.
Сједница ће бити одржана сутра, а да то неће бити српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, потврдио је и предсједник Републике Милорад Додик.
Он је након конференције за медије послије састанка коалиционих партнера који чине власт у камере кратко рекао "И да мало трагате, Жељка неће бити в.д.".
Ана Тришић-Бабић је од 2010. до 2014. године обављала функцију замјеника министра спољних послова у Савјету министара БиХ.
Дуже од 15 година је савјетник Милорада Додика, и као предсједника и као члана Предсједништва БиХ. У овом мандату је такође била дио његовог кабинета.
Још од 2000. је у спољној политици, а од 2001. године радила је у Министарству иностраних послова.
Тришић Бабић говори неколико језика, а има бројне контакте у међународним организацијама.
