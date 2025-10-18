Logo

НСРС добила новог посланика

Фото: ATV

У Народној скупштини Републике Српске заклетву је положила Сандра Еркић из СНСД-а која ће у парламенту замијенити Зорана Стевановића.

Стевановић је именован за министра саобраћаја због чега је напустио Скупштину, а након што је ЦИК констатовао његову оставку, потврдио је мандат Садре Еркић.

Еркићје рођена 1991. године у Тузли. Основну школу завршила у Власеници, након чега са родитељима долази у Зворник.

Средњу економску школу завршава у Зворнику 2010. године као економски техничар, након чега исте године даље усавршавање наставља на Факултету пословне економије у Бијељини (УИС) и 2014. године стиче звање дипломирани економист, а касније и Мастер економије.

Запослена у Градској управи града Зворника као стручни савјетник за јавне набавке.

Савезу независних социјалдемократа приступила са навршених 18 година, и зато за себе често каже да је „дијете СНСД-а“.

Дипломац Прве генерације Школе нових лидера. Потпредсједница Младих социјалдемократа Републике Српске и члан Главног одбора СНСД-а.

NSRS

poslanik

СНСД

Сандра Еркић

