НСРС добила новог посланика

18.10.2025
У Народној скупштини Републике Српске заклетву је положила Сандра Еркић из СНСД-а која ће у парламенту замијенити Зорана Стевановића.
Стевановић је именован за министра саобраћаја због чега је напустио Скупштину, а након што је ЦИК констатовао његову оставку, потврдио је мандат Садре Еркић.
Еркићје рођена 1991. године у Тузли. Основну школу завршила у Власеници, након чега са родитељима долази у Зворник.
Средњу економску школу завршава у Зворнику 2010. године као економски техничар, након чега исте године даље усавршавање наставља на Факултету пословне економије у Бијељини (УИС) и 2014. године стиче звање дипломирани економист, а касније и Мастер економије.
Запослена у Градској управи града Зворника као стручни савјетник за јавне набавке.
Савезу независних социјалдемократа приступила са навршених 18 година, и зато за себе често каже да је „дијете СНСД-а“.
Дипломац Прве генерације Школе нових лидера. Потпредсједница Младих социјалдемократа Републике Српске и члан Главног одбора СНСД-а.
