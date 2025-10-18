Стевандић: Скупштина доноси одлуке и управља процесима, чувамо институције Српске

Извор:
АТВ
18.10.2025
15:54
Коментари:0
Устав није предвидио ситуацију у којој се сада налази Република Српска, и с тим у вези потребно донијети одлуке које ће осигурати мир, стабилност и јачати институције, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је на посебној сједници.
"Ово није стандардна ситуација. Ово нису закони, а имали смо и тада случајева да их повлачимо и мијењамо. Ово је дио процеса који ради Народна скупштина", рекао је Стевандић.
Он је истакао да се мора пронаћи излаз из ове ситуације, те да Народна скупштина мора одговорити изазовима.
"Видјели смо прије славље у ФБиХ. Жељели су да нас позатварају и да не будемо у позицији да доносимо одлуке. Ми доносимо одлуке у Народној скупштини. Можда ћемо доносити и радикалније одлуке у наредном периоду. То нас чува", поручио је Стевандић.
Стевандић је додао да је ријеч о чувању институција и рекао да по Уставу предсједник није поднио оставку, те да с тим у вези њему шаље акте на потписивање.
"Нећу слати онда када то одлучи Народна скупштина", рекао је Стевандић.
Он је додао да је ријеч о уставној кризи коју је направио Кристијан Шмит и да нико није насјео на његове провокације.
"Понашање Милорада Додика је рационално", рекао је Стевандић.
Према његовим ријечима, доказано је да Република Српска супериорно одређује све процесе.
"Немојте да опозиција наступа као савјетник Кристијана Шмита или Уставног суда и оцјењује шта је законито, а шта није", рекао је Стевандић.
Он је напоменуо да сви у владајућој коалицији раде на заштити имовине и уставно-правног поретка, и да нико не ради на смањењу овлашћења.
Тренутно на програму