Минић: Циљ нам је да Српска остане стабилна

Извор:
СРНА
18.10.2025
13:55
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да се посебна сједница Народне скупштине о избору вршиоца дужности предсједника Републике Српске одржава како би Република Српска остала стабилна.
Минић је рекао да Народна скупштина тражи најбоље рјешење.
"У супротном би имали циркус, и то највећи, око било какве активности предсједника Милорада Додика", рекао је Минић обраћајући се на посебној сједници Народне скупштине.
Премијер је напоменуо да је Додик предсједник који зрело размишља о политичким процесима и договара доношење одлуке.
"Желимо да Република Српска буде стабилна, не желимо нове проблеме", рекао је Минић.
Минић сматра да не треба правити драматургију око избора вршиоца дужности предсједника, јер ће његов мандат трајати кратко, до пријевремених избора, који су заказани за 23. новембар.
"Ово показује озбиљност поступања и институционални одговор Српске", рекао је Минић.
Он је појаснио да српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић није предложена за вршиоца дужности предсједника, јер у том случају Српска не би имала кредибилитет у Сарајеву у борби за своја права.
