Logo

Минић: Циљ нам је да Српска остане стабилна

Извор:

СРНА

18.10.2025

13:55

Коментари:

0
Минић: Циљ нам је да Српска остане стабилна
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да се посебна сједница Народне скупштине о избору вршиоца дужности предсједника Републике Српске одржава како би Република Српска остала стабилна.

Минић је рекао да Народна скупштина тражи најбоље рјешење.

"У супротном би имали циркус, и то највећи, око било какве активности предсједника Милорада Додика", рекао је Минић обраћајући се на посебној сједници Народне скупштине.

Премијер је напоменуо да је Додик предсједник који зрело размишља о политичким процесима и договара доношење одлуке.

"Желимо да Република Српска буде стабилна, не желимо нове проблеме", рекао је Минић.

Минић сматра да не треба правити драматургију око избора вршиоца дужности предсједника, јер ће његов мандат трајати кратко, до пријевремених избора, који су заказани за 23. новембар.

"Ово показује озбиљност поступања и институционални одговор Српске", рекао је Минић.

Он је појаснио да српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић није предложена за вршиоца дужности предсједника, јер у том случају Српска не би имала кредибилитет у Сарајеву у борби за своја права.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

NSRS

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бодирога: Рјешавању проблема требало приступити одговорније

Република Српска

Бодирога: Рјешавању проблема требало приступити одговорније

2 ч

4
Црнадак против Црнадка: Насјео на своју подвалу, па насамарен у НСРС

Република Српска

Црнадак против Црнадка: Насјео на своју подвалу, па насамарен у НСРС

2 ч

8
Додик: У кабинету данас најдража делегација

Република Српска

Додик: У кабинету данас најдража делегација

2 ч

0
Ана Тришић Бабић предложена за вршиоца дужности предсједника

Република Српска

Ана Тришић Бабић предложена за вршиоца дужности предсједника

3 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

04

Едита најновијом објавом шокирала све: ''Можда се повужем из јавног живота''

16

00

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

15

54

Божица Живковић Рајилић реизабрана за предсједника

15

54

Стевандић: Скупштина доноси одлуке и управља процесима, чувамо институције Српске

15

45

Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner