Стевандић: Политика мира и прекида сукоба од највећег значаја

17.10.2025
12:41
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је из Санкт Петербурга да је политика мира и прекида сукоба и тензија у свијету од највећег значаја и да се нада да ће и у Републици Српској, БиХ и на Балкану једном промашити велике свјетске сукобе.
Боравећи у службеној посјети у Санкт Петербургу са делегацијом народних посланика, Стевандић је рекао да су јуче разговарали и руски и амерички предсједник Владимир Путин и Доналд Трамп с циљем да се смање ратоборне тензије, да се заврше ратови, да нико никог не угрожава.
Према његовим ријечима, остало је још само неколико апаратчика и бирократа из Европе у ратоборној пози.
"Њих морамо да упозоримо, требало би да престану да моле предсједника Путина да баци неку атомску бомбу и да започне нови рат, а ми га молимо да то не чини. Надамо се да ће и ти гласови из ЕУ утихнути, да ће Европа са Балканом ући у нову фазу мира и развоја и да ћемо ући сви заједно у једно много боље, праведније и слободније доба", рекао је Стевандић.
Свијет
Песков: Одлуке о локацији самита доносе се обострано
Он је нагласио да је сваки договор бољи од сваког неспоразума, као што је сваки мир бољи од сваког рата.
"Надамо се да ће и у мјесту гдје ми живимо, у Републици Српској, у БиХ, на Балкану доћи до неког великог договора, да ћемо једном промашити свјетске сукобе и, не дај Боже, довести до њих. Са том најљепшом поруком, да пожелимо мир, развој, коегзистенцију и сарадњу, напуштамо Санкт Петербург и све вас срдачно поздрављамо“, поручио је Стевандић.
Делегација Народне скупштине Српске данас завршава посјету Санкт-Петерсбургу.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
17
14
15
14
10
14
07
14
02
Тренутно на програму