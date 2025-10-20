Полиција упала у Тужилаштво због Вујадина Савића

Извор:
Припадници Управе криминалистичке полиције по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, ушли су у службене просторије Трећег основног јавног тужилаштва на Новом Београду гдје на лицу мјеста истражују како је фотографија монитора на којем је записник о саслушању осумњиченог за уцјењивање Вујадина Савића, доспјела у јавност, а послије дијељена на друштвеним мрежама.
Полиција по налогу ПОСК ВЈТ у Београду мора да истражи и околности под којима су до јавности стигле информације да је Вујадин Савић пријавио извршење кривичног дћела.
Огласило се тужилаштво о случају Вујадина Савића - покренута истрага
Овај предмет изазвао је велику пажњу јавности управо због актера који су умијешани у уцјењивање жртве.
Пронађен CD и снимак којим је уцјењиван Вујадин Савић
