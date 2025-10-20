Огласио се МУП о рањеним женама, ухапшен Кристијан П.

Извор:
Полиција у Бечеју ухапсила је К. П. (39), због сумње да је учинио кривично дјело тешко убиство у покушају.
Сумња се да је, ноћас, у кући у Бачком Градишту, ножем задао више убода двјема мјештанкама, старости 39 и 23 године.
Такође, сумња се да је чекићем ударио у главу супруга једне од њих који га је затекао на лицу мјеста.
Повријеђене жене су хоспитализоване, а мушкарцу су констатоване лаке тјелесне повреде.
Осумњичени је, убрзо, пронађен и ухапшен, а по налогу надлежног тужилаштва одређено му је задржавање до 48 сати.
У законском року, биће приведен, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Зрењанину.
Незванично, ухапшен је Кристијан П.
(Телеграф)
