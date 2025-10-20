Logo

Огласио се МУП о рањеним женама, ухапшен Кристијан П.

Телеграф

20.10.2025

09:58

Полиција у Бечеју ухапсила је К. П. (39), због сумње да је учинио кривично дјело тешко убиство у покушају.

Сумња се да је, ноћас, у кући у Бачком Градишту, ножем задао више убода двјема мјештанкама, старости 39 и 23 године.

Такође, сумња се да је чекићем ударио у главу супруга једне од њих који га је затекао на лицу мјеста.

Повријеђене жене су хоспитализоване, а мушкарцу су констатоване лаке тјелесне повреде.

Осумњичени је, убрзо, пронађен и ухапшен, а по налогу надлежног тужилаштва одређено му је задржавање до 48 сати.

У законском року, биће приведен, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Зрењанину.

Незванично, ухапшен је Кристијан П.

(Телеграф)

