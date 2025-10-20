Дан жалости у Сремској Митровици поводом несреће превртања аутобуса

Извор:
Танјуг
20.10.2025
07:21
У Сремској Митровици ће данас, бити Дан жалости због несреће у том граду у којој је погинуло троје људи када се преврнуо аутобус, изјавио је градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић.
Према одлуци донијетој на ванредној сједници градског вијећа у Сремској Митровици, отказане су све манифестације које су биле заказане, а заставе ће бити спуштене на пола копља, рекао је градоначелник на конференцији за новинаре у суботу.
Градоначелник је рекао да је болница у коју су примљени повријеђени показала велику солидарност и похвалио рад медицинских радника који су дјеловали у критичним тренуцима.
''Преко стотину њих је врло брзо дошло на посао и то без позива, већ из осјећаја солидарности'', додао је он.
Директор Опште болнице у Сремској Митровици Војислав Мирнић изјавио је да је 39 пацијената хоспитализовано и да се седморо и даље налази на интезивној њези.
''Немамо промјена када су у питању најтежем повријеђени'', додао је он на конференцији за медије.
На Одjељењу опште хирургије 13 пацијената спемно је за отпуст, као и два пацијента на одјељењу ортопедије.
''Неколико пацијената је већ отпуштено кући'', додао је он.
Више од 90 људи одазвало се позиву за давање крви у Црвеном крсту, а крв се може дати до 13 часова.
Још једна акција биће организована у уторак у Општој болници.
У превртању аутобуса који је превозио раднике фирме "Хеалткер", на путу Сремска Митровица - Јарак у петак око 14.45 часова, погинуле су три, а повријеђено око 80 особа, од којих је 35 хоспитализовано.
Повријеђени су превезени у Општу болницу Сремска Митровица ради указивања љекарске помоћи, саопштено је из Полицијске управе у Сремској Митровици.
