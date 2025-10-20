Logo

Дан жалости у Сремској Митровици поводом несреће превртања аутобуса

Извор:

Танјуг

20.10.2025

07:21

Коментари:

0
Дан жалости у Сремској Митровици поводом несреће превртања аутобуса
Фото: Instagram/@sremskamitrovica.mojgradsm/screenshot

У Сремској Митровици ће данас, бити Дан жалости због несреће у том граду у којој је погинуло троје људи када се преврнуо аутобус, изјавио је градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић.

Према одлуци донијетој на ванредној сједници градског вијећа у Сремској Митровици, отказане су све манифестације које су биле заказане, а заставе ће бити спуштене на пола копља, рекао је градоначелник на конференцији за новинаре у суботу.

autobus-Sremska Mitrovica

Друштво

Расте број жртава у превртању аутобуса, возач ухапшен

Градоначелник је рекао да је болница у коју су примљени повријеђени показала велику солидарност и похвалио рад медицинских радника који су дјеловали у критичним тренуцима.

''Преко стотину њих је врло брзо дошло на посао и то без позива, већ из осјећаја солидарности'', додао је он.

Директор Опште болнице у Сремској Митровици Војислав Мирнић изјавио је да је 39 пацијената хоспитализовано и да се седморо и даље налази на интезивној њези.

''Немамо промјена када су у питању најтежем повријеђени'', додао је он на конференцији за медије.

prevrnuo se autobus

Хроника

Преврнуо се аутобус у Србији, има погинулих!

На Одjељењу опште хирургије 13 пацијената спемно је за отпуст, као и два пацијента на одјељењу ортопедије.

''Неколико пацијената је већ отпуштено кући'', додао је он.

Више од 90 људи одазвало се позиву за давање крви у Црвеном крсту, а крв се може дати до 13 часова.

Још једна акција биће организована у уторак у Општој болници.

Милорад ДОдик-04092025

Република Српска

Додик изјавио саучешће поводом тешке саобраћајне несреће код Сремске Митровице

У превртању аутобуса који је превозио раднике фирме "Хеалткер", на путу Сремска Митровица - Јарак у петак око 14.45 часова, погинуле су три, а повријеђено око 80 особа, од којих је 35 хоспитализовано.

Повријеђени су превезени у Општу болницу Сремска Митровица ради указивања љекарске помоћи, саопштено је из Полицијске управе у Сремској Митровици.

Подијели:

Тагови:

Sremska Mitrovica

autobus

Дан жалости

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Возачу аутобуса (70) одређен притвор: Сумњичи се да је возио 120 километара на час

Србија

Возачу аутобуса (70) одређен притвор: Сумњичи се да је возио 120 километара на час

17 ч

0
Стање повријеђених у несрећи код Сремске Митровице стабилно, сутра дан жалости

Србија

Стање повријеђених у несрећи код Сремске Митровице стабилно, сутра дан жалости

23 ч

0
Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

Хроника

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

1 д

1
Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

Србија

Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

1 д

0

Више из рубрике

Policija Srbija

Србија

Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

16 ч

0
Возачу аутобуса (70) одређен притвор: Сумњичи се да је возио 120 километара на час

Србија

Возачу аутобуса (70) одређен притвор: Сумњичи се да је возио 120 километара на час

17 ч

0
Куртијева полиција привела седморо Срба у Зубином Потоку и Звечану

Србија

Куртијева полиција привела седморо Срба у Зубином Потоку и Звечану

17 ч

0
Вулин: Србија проблем НИС-а мора да ријеши у договору и уз сагласност Руске Федерације

Србија

Вулин: Србија проблем НИС-а мора да ријеши у договору и уз сагласност Руске Федерације

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

25

Боинг излетио с писте, ударио у возило па завршио у мору

07

25

Двије Британке превеслале Тихи океан: Након 6 мјесеци стигле на одредиште

07

24

Авион ударио у возило, па заједно улетели у море

07

21

Дан жалости у Сремској Митровици поводом несреће превртања аутобуса

07

19

Фудбалеру (18) обећали нови клуб, па га брутално убили

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner