Возачу аутобуса (70) одређен притвор: Сумњичи се да је возио 120 километара на час

19.10.2025
14:17
Коментари:0
Возач аутобуса, Д. К. (70), који се преврнуо у канал у Сремској Митровици данас је саслушан пред тужиоцем и одређен му је притвор у трајању до 30 дана.
Он је у тужилаштву изнио своју одбрану.
Србија
Стање повријеђених у несрећи код Сремске Митровице стабилно, сутра дан жалости
Тужилац је осумњиченом предложио притвор по више основа, пише Блиц.
Потпуковник Дејан Стевић, јутрос се огласио о саобраћајној несрећи у Сремској Митровици.
''Полицијско задржавање возача истиче данас у 11 часова и он ће бити приведен тужиоцу. Претпостављамо да ће му бити продужено задржавање. Негдје смо на тахографу утврдили кретање од невјероватних 120 километара на час овако габаритног возила. Возач је превозио 83 путника. Велико одсуство одговорности у овом моменту… Физика није могла никако да задржи возило при овој брзини'', рекао је Стевић.
Хроника
23 ч0
Србија
1 д0
Република Српска
1 д0
Друштво
1 д0
Србија
1 ч0
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
02
14
58
14
54
14
49
14
35
Тренутно на програму