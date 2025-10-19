Logo

Возачу аутобуса (70) одређен притвор: Сумњичи се да је возио 120 километара на час

19.10.2025

14:17

Коментари:

0
Возачу аутобуса (70) одређен притвор: Сумњичи се да је возио 120 километара на час
Фото: Instagram/@sremskamitrovica.mojgradsm/screenshot

Возач аутобуса, Д. К. (70), који се преврнуо у канал у Сремској Митровици данас је саслушан пред тужиоцем и одређен му је притвор у трајању до 30 дана.

Он је у тужилаштву изнио своју одбрану.

autobus-Sremska Mitrovica

Србија

Стање повријеђених у несрећи код Сремске Митровице стабилно, сутра дан жалости

Тужилац је осумњиченом предложио притвор по више основа, пише Блиц.

Потпуковник Дејан Стевић, јутрос се огласио о саобраћајној несрећи у Сремској Митровици.

''Полицијско задржавање возача истиче данас у 11 часова и он ће бити приведен тужиоцу. Претпостављамо да ће му бити продужено задржавање. Негдје смо на тахографу утврдили кретање од невјероватних 120 километара на час овако габаритног возила. Возач је превозио 83 путника. Велико одсуство одговорности у овом моменту… Физика није могла никако да задржи возило при овој брзини'', рекао је Стевић.

Подијели:

Тагови:

Sremska Mitrovica

vozač autobusa

Притвор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

Хроника

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

23 ч

0
Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

Србија

Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

1 д

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик изјавио саучешће поводом тешке саобраћајне несреће код Сремске Митровице

1 д

0
Расте број жртава у превртању аутобуса, возач ухапшен

Друштво

Расте број жртава у превртању аутобуса, возач ухапшен

1 д

0

Више из рубрике

Куртијева полиција привела седморо Срба у Зубином Потоку и Звечану

Србија

Куртијева полиција привела седморо Срба у Зубином Потоку и Звечану

1 ч

0
Вулин: Србија проблем НИС-а мора да ријеши у договору и уз сагласност Руске Федерације

Србија

Вулин: Србија проблем НИС-а мора да ријеши у договору и уз сагласност Руске Федерације

3 ч

0
У судару аутобуса и аутомобила погинула једна особа, двије повријеђене

Србија

У судару аутобуса и аутомобила погинула једна особа, двије повријеђене

5 ч

0
Срби поново на удару: Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку

Србија

Срби поново на удару: Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

02

Еминем има нову дјевојку послије 19 година?

14

58

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

14

54

Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

14

49

Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

14

35

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner