Вулин: Србија проблем НИС-а мора да ријеши у договору и уз сагласност Руске Федерације

19.10.2025
11:24
Коментари:0
Србија проблем НИС-а мора да ријеши у договору и уз сагласност са Руском Федерацијом, законитим власником, рекао је за РТ Балкан предсједник Надзорног одбора Србијагаса Александар Вулин.
''Надам се да ће НИС бити предмет разговора предсједника Владимира Путина и предсједника САД Доналда Трампа јер је то најсигурнији начин. Знам да Србија жели да, шта год да ради ради у договору са Руском Федерацијом, али ово би био најбољи, најбржи и најелегантнији пут да се овај проблем реши, проблем који Србија и Русија нису изазвале, у крајњој линији проблем који није изазвала ни Трампова администрација'', навео је Вулин.
Истакао је је ово направила Бајденова администрација.
''И не знам зашто би администрација предсједника Трампа инсистирала на нечему што је то урадио неко за кога он сам сматра да је био најгори предсједник у историји Америке и неко ко је направио и изазвао бројне кризе по свијету па између осталог и ову нашу'', изјавио је Вулин.
Вулин је скренуо пажњу на то да током трајања специјалне војне операције нико није увео санкције НИС-у, да су оне уведене у посљедњој недјељи Бајденове администрације и упитао како је могуће да је посијле скоро три године НИС одједанпут почео да им смета.
Истакао је да су то санкције уведене Србији, а не Русији.
''Уведене су Србији да би трајно, заувијек у историјском смислу нарушила односе са Русијом. Уколико би се Србија приморала да национализује руску имовину, да отме НИС, то не може да остане без последица. И не би могла ни Москва то да гледа мирно и да прихвати и каже да је то у реду. Први пут у нашој историји ми бисмо ушли у сукоб. То је план, да Срби буду ти који ће покварити односе са Русијом, који ће отети руску имовину и да Американци могу да оперу руке и да кажу - то су Срби урадили, шта ми имамо с тим, ми смо само забранили да се са њима ради, а како су Срби то рјешавали, то је њихова ствар. Зато је овај састанак толико важан'', напоменуо је Вулин.
И поред тврдњи Америке да санкцијама НИС-у она само жели да изврши економски притисак на Русију да оконча рат у Украјини и да оне нису усмјерене према Србији Вулин сматра да оне служе да се Србија заувијек одвоји од Русије, да се између Срба и Руса направи јаз који неће моћи да се превазидје и да је то још један пример лицјемерја Запада.
''Има много других руских предузећа која нису под санкцијама зато што су њихово гориво или технологија неопходни САД или ЕУ. И то је у реду и праве се да то не постоји. Ко је највећи купац руских енергената? Европска унија. И данас. Чак су повећали куповину руских енергената у односу на вријеме прије специјалне војне операције. Па што онда Србија да испашта? Зато што су ово санкције Србији, и ово је однос према нама. Подсјетићу вас да је Америка увела Србији царине од 35 посто, то је политичка порука. ЕУ увек инсистира на стварима, када је у питању однос према Србији, на којима не инсистира према било коме другом. Србија мора да послужи као посљедњи примјер како пролази било ко ко сарађује са Руском Федерацијом. Можемо ми да мијењамо власти, да се заклињемо у ЕУ, можемо шта год хоћете, али нас ће увијек сматрати искреним руским савезником, зато што Срби то заиста и јесу'', рекао је Вулин.
Истичући да НИС не смије бити разлог да Србија у сукоб са Русијом, Вулин је додао да има у прозападној опозицији, али и у Влади Србије оних који тај сукоб желе и траже, који активно заговарају позицију да се што прије заврши ово око НИС-а и да се заврши национализацијом.
''Једино имам повјерење у предсједника Вучића да ће то зауставити. Немам повјерење у све чланове Владе. Имам повјерење у предсејдника Вучића јер знам шта он мисли о Руској Федерацији, о предсједнику Путину и знам како промишља будућност Србије. Нема будућности Србије без Русије. Будемо ли остали сами са нашим западним пријатељима прва ствар коју ћемо морати да урадимо јесте признање тзв. Косова, а онда ћемо морати да се одрекнемо Републике Српске, да пристанемо на федерализацију Србије, па ће Војводина постати република, а онда ће оно што ми зовемо Рашка област а неки други је зову Санџак постати аутономна област, и Србија ће коначно бити сведена на Србију из Берлинског конгреса. Без Русије ово је извјесна српска судбина, а о Српском свијету, уједињењу или јачању Србије, војној неутралности Србије нећемо моћи ни да маштамо'', сматра Вулин.
О опцијама уколико договора Путина и Трампа ипак не буде Вулин је рекао да шта год да Србија ради мора да ради у сагласности са Руском Федерацијом, преноси РТ Балкан.
''То је имовина Руске Федерације. Срби нису народ издајника и пљачкаша, ми нисмо народ који ће некоме нешто да отме. Да смо хтјели тако нешто да урадимо могли смо пре три године када је цијела Европа то урадила и кад је замрзла руску имовину, увела санкције Руској Федерацији, забранила летове према РФ, када је отежала сваку комуникацију, сваки привредни, политички рад. Нисмо то урадили, имамо добар разлог за то - ми смо пријатељи Русије, а ја чврсто верујем да смо и савезници Русије'', закључио је Вулин.
