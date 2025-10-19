Језиво! Мушкарац упао главом у шахт пун воде, грађани нису успјели да га спасу

19.10.2025
08:57
У петак око 21 сат у Пријепољу догодила се трагедија када је мушкарац, из за сада неутврђених разлога, упао у шахт дубине око једног метра који је био пун воде.
Према ријечима очевидаца, несрећни човјек је упао главом у отвор, док су му ноге вириле из земље.
Грађани који су пролазили туда одмах су притрчали у помоћ и покушали да га извуку, а убрзо су стигле и екипе хитне помоћи. Љекари су покушали реанимацију на лицу мјеста, али нажалост, нису успјели да га спасу — мушкарац се удавио.
Полиција је обавила увиђај, а околности несреће се утврђују.
