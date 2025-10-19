Logo

Језиво! Мушкарац упао главом у шахт пун воде, грађани нису успјели да га спасу

19.10.2025

08:57

У петак око 21 сат у Пријепољу догодила се трагедија када је мушкарац, из за сада неутврђених разлога, упао у шахт дубине око једног метра који је био пун воде.

Према ријечима очевидаца, несрећни човјек је упао главом у отвор, док су му ноге вириле из земље.

autobus-Sremska Mitrovica

Србија

Стање повријеђених у несрећи код Сремске Митровице стабилно, сутра дан жалости

Грађани који су пролазили туда одмах су притрчали у помоћ и покушали да га извуку, а убрзо су стигле и екипе хитне помоћи. Љекари су покушали реанимацију на лицу мјеста, али нажалост, нису успјели да га спасу — мушкарац се удавио.

Полиција је обавила увиђај, а околности несреће се утврђују.

(Телеграф.рс)

