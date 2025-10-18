Комби се сам покренуо и прешао власнику преко груди

Извор:
Језива несрећа догодила се данас у београдском насељу Железник, у улици Лоле Рибара број 6, када је комби прегазио свог власника, сазнаје Телеграф.
Према првим информацијама, мушкарац је дошао возилом у сервис, али се комби, из засад непознатих разлога, сам покренуо и прешао преко њега.
Према ријечима очевидаца, све се догодило у неколико секунди, а повријеђени је задобио тешке повреде грудног коша.
''Комби је стајао, човјек је нешто провјеравао, а онда се возило само покренуло и прешло му преко груди. Људи су притрчали и једва га извукли'' рекао је један од свједока догађаја.
Екипе Хитне помоћи брзо су реаговале и превезле двије особе у Ургентни центар, међу којима је и власник комбија. Његово здравствено стање засад није познато.
Полиција је обавила увиђај, а околности несреће бит ће утврђене током истраге.
