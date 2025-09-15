Комби у рикверц изашао на пругу, а затим га покосио воз: Језив снимак судара

Извор:
Мондо.рс
15.09.2025
21:36
Коментари:0
Рано јутрос догодила се саобраћајна незгода на прузи у Смедереву када је дошло до судара теретне композиције воза са ТНГ-ом и доставног возила.
Иако сцена дјелује застрашујуће, у незгоди нема теже повријеђених.
Полиција је извршила увиђај на лицу мјеста.
Иначе Смедеревци већ годинама указују на опасност јер теретни возови који преносе опасне материје, пролазе кроз сам град поред школа и дјечијих игралишта, пише "192.rs".
(Мондо)
Најновије
Најчитаније
23
00
22
58
22
43
22
40
22
36
Тренутно на програму