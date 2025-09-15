Logo
Large banner

Комби у рикверц изашао на пругу, а затим га покосио воз: Језив снимак судара

Извор:

Мондо.рс

15.09.2025

21:36

Коментари:

0
воз илустрација
Фото: АТВ

Рано јутрос догодила се саобраћајна незгода на прузи у Смедереву када је дошло до судара теретне композиције воза са ТНГ-ом и доставног возила.

Иако сцена дјелује застрашујуће, у незгоди нема теже повријеђених.

Полиција је извршила увиђај на лицу мјеста.

Иначе Смедеревци већ годинама указују на опасност јер теретни возови који преносе опасне материје, пролазе кроз сам град поред школа и дјечијих игралишта, пише "192.rs".

(Мондо)

Подијели:

Тагови:

voz

Smederevo

Saobraćajna nezgoda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci

Бања Лука

Бањалука спремила неугодно изненађење возачима

10 ч

2
Незгода код Крамара, сударила се три возила

Хроника

Незгода код Крамара, сударила се три возила

13 ч

0
Необично упозорење возача: Опрез, пијан пјешак на путу

Градови и општине

Необично упозорење возача: Опрез, пијан пјешак на путу

1 д

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Гужве на излазу из БиХ: Појачана фреквенција возила на овим граничним прелазима

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Када је први аутомобил стигао у Бањалуку? "Не вуку их волови, гони их ватра!"

22

58

Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?

22

43

Америчка војска запуцала, погођен чамац из Венецуеле

22

40

Скупа зимница: Грађани штеде на свему

22

36

Несвакидашњи призор: Видра протрчала кроз центар града

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner