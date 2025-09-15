Бањалука спремила неугодно изненађење возачима

Аутор:Стеван Лулић
Возаче у Бањалуци који су јутрос аутомобилом отишли на посао у овом граду сачекало је неугодно изненађење уколико су одлучили да паркирају на неком од јавних паркинга.
Наиме, одлуком градских власти зоне паркирања су "претумбане", па је тако и цијена друкчија.
Тако ћете, на примјер, на паркингу код Зенита дневну карту платити седам марака, умјесто досадашњих пет, јер је тај паркинг пребачен из друге у прву зону. Да ствар буде гора, прије свега двије године на овом истом мјесту дневна карта је износила три марке.
Градски оци, односно Одјељење за комуналну полицију у Градској управи Бањалука, овакве одлуке правдају намјером да се смањи саобраћајна гужва у централним дијеловима и повећа кориштење јавног превоза.
"Прилагођавање паркинг зона дефинисано је новим Правилником о условима, начину кориштења, организацији, начину наплате и контроле паркирања на јавним паркинзима на којима је уведена наплата паркирања на подручју града, а чија је примјена званично почела 1. септембра ове године, што је и објављено у Службеном гласнику број 25/25“, појаснили су из Одјељења.
Тврде даље да је претходна анализа показала да је велики број возача због јефтинијег паркирања остављао аутомобиле током цијелог дана на паркинзима у ужем центру, чиме се смањује доступност паркинг мјеста за друге кориснике и додатно успорава проток возила.
"Управо због тога смо и одлучили да прилагодимо паркинг зоне ради боље саобраћајне политике у граду“, тврде из Одјељења.
Према новој одлуци, од данас се уводе сљедеће промјене: паркинг простор код хотела "Талија“, паркинг код Дома синдиката и дио Српске улице прелазе у 0 зону; паркинг простори код тврђаве Кастел, у Улици Владике Платона, те јавна гаража у Видовданској улици зграда ИРБ-а прелазе у прву зону.
Прелазак у нулту, односно прву зону, значи и више цијене паркирања, па ће возачи за паркирање у центру морати издвајати више новца него раније. Цијена паркирања на паркиралиштима у нултој тарифној зони је 2 КМ за сваки започети час паркирања.
У првој тарифној зони је 2 КМ за сваки започети час паркирања, а цјелодневна карта за паркирање износи 7 КМ. Цијена паркирања у другој тарифној зони је 1 КМ за сваки започети час паркирања, а цјелодневна карта за паркирање износи 5 КМ.
Ипак, како су за АТВ рекли радници на паркингу, првих неколико дана ће бити већа толеранција како би се возачима дало времена да се упознају са новим правилима и цијенама.
"Неколико дана нећемо кажњавати 'на прву' јер доста возача уплати паркинг по старим цијенама махинално и не обрати пажњу да не вриједи цијели дан. Након овог периода ћемо издавати казне", рекао је за АТВ један од радника који није желио да му помињемо име.
