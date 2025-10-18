Умрла бака Резлица (105): "Мора да ме Бог неће прима, зашто толико да живи баба кад млади помреше"

Извор:
АТВ
18.10.2025
09:06
Бака Резлица Радојковић преминула је у 105. години, наводи на Инстаграму Видивамо.
Бака је живјела у селу Преконоге код Сврљига и била је најстарија особа у том крају, а вјероватно и међу најстаријима у Србији.
"Мора да ме Бог неће прима, али ја га нисам ништа нагрдила. Зашто толико да живи баба када млади помреше", говорила је у фебруару ове године бака Резлица о својој дубокој старости . Но, како каже, то колико ћеш дуго живјети Бог, "тамо неки на рођењу ти одреди".
Бака Резлица се старала сама о себи. Иако су јој радо помагали и рођаци и комшије, она је у својој трошној кућици сама ложила ватру, гријала воду на шпорету, умивала се.
Посебно је за дивљење било то, што, како су свједочили мјештани, она је љети сама обављала поједине пољске активности.
"Бака је велики борац и за примјер свима, штета што нисте дошли љети да видите башту пуну цвијећа", причао је тада Марко Миладиновић.
И сама бака је то потврђивала. Говорила је да башту кад је лијепо вријеме залива тако што у једној руци вуче цријево из куће а у другој има штап.
Сналажљива, борбена и ведрог духа, Резлица је доста дога по кући обављала на ногама, а кад "запне" онда се, користећи дрвену столицу, померала ослањајући се на њу.
Током Другог свјетског рата мужа су јој заробили најприје четници, затим и партизани, због тога, али и чињенице да је на онај свијет испратила многе ближње, доживјела је у животу и велике физичке боли. Између осталог, тешко је била повријеђена када ју је убо во, болове у стомаку је осјећала годинама.
Својевремено је говорила да је рецепт за дуг живот да се не пије и не пуши. Имала је обичај кад сједне да једе да се прекрсти и помоли богу.
Подсјетимо, Надежда Павловић, била је најстарија жена у Србији, преминула је у априлу 2021. године у Београду у 109. години.
Послије њене смрти, званично најстарија жена у Србији била је Тамара Крутиков, која је преминула 6. јула 2022. године на Новом Београду у доби од 110 година и 101 дан.
Да је поживјела још мало, бака Резлица би 29. новембра ушла у 106, годину.
(Видивамо)
