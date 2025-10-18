Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

Извор:
Блиц
18.10.2025
16:00
Коментари:0
Дан послије трагедије, када је троје путника страдало, а више десетина повријеђено у превртању аутобуса код Сремске Митровице, сви се питају како је дошло до слијетања с пута.
Ипак, проблем с мотором и намјера возача да га ријеши, по свему судећи изазвала је катастрофу.
"Возач је позвао је колегу и рекао да аутобус пишти као да ће прокува. Он му је рекао да проба да упали климу и испусти вентил, а два минута касније - аутобус је слетио у канал", тврди за "Блиц" један од путника из аутобуса који је јуче око 14.45 сати, на путу Сремска Митровица-Јарак, слетио са пута.
У аутобусу је било 85 путника, двоје је преминуло на лицу мјеста, једна особа је преминула у операционој сали, а у Општој болници у Сремској Митровици је задржано 39 пацијената. Они који су теже повријеђени су транспортовани за Београд и Нови Сад.
Једном од путника из аутобуса испричао је шта се дешавало.
- Током вожње, возач је позвао колегу и пожалио му се. Тај колега исто управља тим аутобусом и он му је дао савјет који је возач послушао и тада је покренуо аутобус - тврди један од путника.
Ватрогасци су извлачили људе из преврнутог аутобуса код Сремске Митровице. Откривено је да су путници преврнутог аутобуса били радници који су се враћали кући. Тешко повријеђени путници из преврнутог аутобуса су одмах примљени у операциону салу.
Завод за трансфузију крви Војводине и Црвени крст су се огласили и саопштили да позивају све хумане људе да се одазову акцији донирања крви.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму