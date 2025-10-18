Повећан број саобраћајних незгода за више од 60 одсто

Извор:
СРНА
18.10.2025
10:50
Коментари:0
На подручју Полицијске управе Источно Сарајево за девет мјесеци регистрована је 761 саобраћајна незгода, што је повећање за 62,3 одсто у односу на исти период прошле године, изјавила је Срни портпарол Управе Весна Стокановић.
Она је нагласила да је саобраћајним несрећама седам лица погинуло, 32 тешко повријеђено, 110 лакше повријеђено, док је 612 незгода за посљедицу имало материјалну штету.
Недржање одстојања било је узрок саобраћајних незгода у 119 случајева, неприлагођена брзина у 117 случајева и вожња уназад у 105 случајева. Највећи број саобраћајних незгода догодио се по дану, на сувом и чистом коловозу.
Полиција је за девет мјесеци издала 25.852 прекршајна налога због учињених 32.049 прекршаја из области Закона о безбједности саобраћаја.
"Из саобраћаја је искључено 360 возила и 1.836 возача, од којих 1.416 због управљања возилом под дејством алкохола, 160 због управљања возилом прије стицања права, 30 због управљања возилом под дејством опијата, 98 због одбијања да се подвргну провјери присуства психоактивних супстанци у организму", рекла је Стокановићева.
Хроника
Несрећа у Бањалуци: Причао на телефон и покосио дјевојку на пјешачком?
Стокановићева подсјећа да велику превентивну улогу у смањењу броја саобраћајних незгода има и стационарни радарски систем, који упозорава возаче да прилагоде брзину кретања условим и стању на путу. На подручју ПУ Источно Сарајево постављено је девет стационарних радара, посебно на оним дионицама пута гдје је регистрован највећи број саобраћајних незгода.
Она апелује на све учеснике у саобраћају да поштују законске одредбе како би своју безбједност и безбједност других учесника подигли на виши ниво.
Најновије
Најчитаније
12
39
12
33
12
29
12
24
12
22
Тренутно на програму