Амерички новинари откривају: Ништа од Томахавка за Украјину!

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је украјинском предсједнику Володимиру Зеленском током напетог састанка у петак да не намјерава испоручити Украјини далекометне крстареће ракете „Томахавк“ (Tomahawk) — барем за сада, преноси „Аксиос“ (Axios), позивајући се на два извора упозната с разговором.
Зеленски је у Вашингтон дошао с циљем да осигура нова оружја за украјинску војску, али га је дочекао предсједник у потпуно другачијем расположењу, само дан након што је одржао дуг телефонски разговор с руским предсједником Владимиром Путином. Према наводима извора, Трамп је јасно поручио да му је сада приоритет дипломатија, те да би испорука „Томахавка“ могла угрозити те напоре.
Један извор описао је састанак као „нимало лак“, док је други казао да је „био лош“. „Нико није повисио тон, али Трамп је био изузетно тврд“, рекао је први саговорник „Аксиоса“. Други је додао да је „предсједник изнио неколико врло оштрих изјава, а у једном тренутку атмосфера је постала прилично емотивна.“
Састанак је прекинут након два и по сата, када је Трамп рекао:
„Мислим да смо завршили. Видјећемо шта ће бити идуће седмице“, алудирајући на предстојеће разговоре између Сједињених Америчких Држава и Русије.
Према истим изворима, Трамп планира састанак с Путином у Будимпешти у наредних неколико седмица.
Током разговора са Зеленским, Трамп је детаљно пренио садржај свог претходног телефонског разговора с Путином. Истакао је да тренутни амерички приједлог за „дипломатско рјешење“ подразумијева окончање рата замрзавањем садашњих линија фронта — што је за Кијев врло тешко прихватити.
Након састанка, Трамп је на својој мрежи „Трут Социјал“ (Truth Social) објавио да је сусрет био „занимљив“ и „срдачан“, те додао да је и Зеленском и Путину рекао како је „вријеме да се зауставе гдје јесу“. „Нека обојица прогласе побједу, нека историја одлучи“, написао је Трамп, прије него што је, без обраћања новинарима, отпутовао у Мар-а-Лаго (Mar-a-Lago).
Зеленски је, с друге стране, одмах након састанка одржао видео-конференцију с европским лидерима, који су, према изворима, остали збуњени наглом промјеном америчког става. Недуго потом, европски челници почели су објављивати усклађене изјаве подршке Украјини — што се тумачи као јасан сигнал да разговор у Бијелој кући није протекао успјешно.
На брифингу за новинаре, Зеленски је потврдио да су разговарали о ракетама „Томахавк“, али је рекао да су се договорили да о томе не говоре јавно „како би се избјегла ескалација“. На питање вјерује ли да ће САД ипак одобрити испоруку, одговорио је: „Ја сам реалиста.“
Према наводима „Аксиоса“, у стварности је Зеленски снажно притискао Трампа да одобри „Томахавк“, али је амерички предсједник остао чврст и није показао никакву флексибилност.
Током позива с европским лидерима, британски премијер Кир Стармер (Keir Starmer) предложио је заједнички рад с Вашингтоном на изради мировног плана за Украјину, по узору на Трампов „двадесеттачкасти план“ за Газу. Генерални секретар НАТО-а Марк Руте (Mark Rutte) предложио је и хитни састанак савјетника за националну безбједност током викенда.
Према ријечима шефа кабинета украјинског предсједника, главни циљ Зеленског током посјете Сједињеним Државама био је да осигура америчке обавезе не само за „Томахавк“, него и за друге системе наоружања које Украјина жели добити. Трамп, међутим, није дао никаква обећања.
