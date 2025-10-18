Logo

Преминуо кинески нобеловац Чен Нинг Јанг

Извор:

СРНА

18.10.2025

09:03

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Чен Нинг Јанг, један од најпознатијих свјетских физичара и добитник Нобелове награде, преминуо је у 103. години у Пекингу од посљедица болести, јавила је државна новинска агенција Синхуа.

Рођен 1922. године у Хефеју, на истоку Кине, Јанг је био кинеско-амерички физичар који се бавио статистичком механиком и принципима симетрије у физици елементарних честица.

Јанг је подијелио Нобелову награду за физику 1957. године са Цунг Дао Лијем.

Подијели:

Тагови:

Кина

naučnik

preminuo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Састанак Путина и Трапма у Мађарској сјајна вијест

3 ч

0
Vremenska prognoza

Друштво

Већи дио дана промјенљиво до потпуно облачно

4 ч

0
У Републици Српској рођена 31 беба

Друштво

У Републици Српској рођена 31 беба

4 ч

0
Извршена смртна казна над убицом четворчлане породице: Послије 29 година затвора

Свијет

Извршена смртна казна над убицом четворчлане породице: Послије 29 година затвора

4 ч

0

Више из рубрике

Извршена смртна казна над убицом четворчлане породице: Послије 29 година затвора

Свијет

Извршена смртна казна над убицом четворчлане породице: Послије 29 година затвора

4 ч

0
Драма због кравате министра рата: Порука Володимиру Зеленском?

Свијет

Драма због кравате министра рата: Порука Володимиру Зеленском?

4 ч

0
Трамп охладио Зеленског: Томахок треба и Американцима

Свијет

Трамп охладио Зеленског: Томахок треба и Американцима

14 ч

0
Амерички гувернер коцкајући у Лас Вегасу освојио чак 1,4 милиона долара, а већ је милијардер

Свијет

Амерички гувернер коцкајући у Лас Вегасу освојио чак 1,4 милиона долара, а већ је милијардер

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Црна Гора: Од почетка године 30 жртава трговине људима

12

33

НСРС добила новог посланика

12

29

ТикТок комичар Стив Бридгес преминуо у сну: Стварно га више нема

12

24

Орбан: Једини смо у Европи на страни мира

12

22

"Уцјењују ме очевим тијелом": Страшна прича Ромелуа Лукакуа, не дају му да сахрани оца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner