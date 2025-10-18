Преминуо кинески нобеловац Чен Нинг Јанг

Извор:
СРНА
18.10.2025
09:03
Чен Нинг Јанг, један од најпознатијих свјетских физичара и добитник Нобелове награде, преминуо је у 103. години у Пекингу од посљедица болести, јавила је државна новинска агенција Синхуа.
Рођен 1922. године у Хефеју, на истоку Кине, Јанг је био кинеско-амерички физичар који се бавио статистичком механиком и принципима симетрије у физици елементарних честица.
Јанг је подијелио Нобелову награду за физику 1957. године са Цунг Дао Лијем.
