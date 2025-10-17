Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

Извор:
У Бијелој кући је у току састанак предсједника САД Доналда Трампа и Владимира Зеленског.
Трамп је изнио став да би дозвола испоруке Кијеву америчког оружја за ударе великог домета била ескалација.
- Удари у дубини руске територије били би ескалација. Испорука томахавка Кијеву могла би да испровоцира ескалацију и да доведе до много лоших ствари - рекао је он, додајући да ће о томе разговарати са Зеленским.
Сједињеним Државама су потребни „томахавци“ и још много тога што Вашингтон шаље Кијеву, изјавио је Трамп и додао да САД „није лако“ да пребацују оружје Украјини.
- То је један од разлога зашто желимо да окончамо овај рат. Надам се да ћемо успети да га приведемо крају, без да размишљамо о "томахавцима".
Прилично смо близу томе - констатовао је он.
Трамп је рекао да вјерује у спремност Русије да се реши украјинска криза.
- Владимир Путин жели да се сукоб оконча - рекао је Трамп и додао да вјерује да и Зеленски жели да се сукоб заврши мирним путем.
Амерички предсједник сматра да Путин и Зеленски морају "мало да спусте лопту".
Он је додао да ће са Зеленским разговарати о телефонском разговору који је имао са руским предсједником Владимиром Путином
Према Трамповим речима, ствари у вези са решавањем украјинске кризе иду прилично добро.
- Украјински сукоб ће бити окончан - рекао је Трамп. Како је додао, то се може постићи брзо уз флексибилност.
Он није желио да одговори директно на питање о могућности да Кијев поврати изгубљене територије.
"Ко зна, рат је занимљив", рекао је он.
Додао је да са симпатијама гледа на мађарског предсједника Виктора Орбана и назвао Мађарску безбједном земљом за сусрет с Путином.
Самит САД-Русија у Мађарској предвиђен је као билатерални, рекао је он, али је додао да ће Зеленски бити на вези.
- Послије планираног самита у Будимпешти видећемо како ће све проћи - додао је он.
Амерички предсједник сматра да је потребан и трилатерални сусрет, при чему би САД биле посредници.
Према речима америчког лидера, украјински сукоб могао би бити окончан до његовог састанка са лидером Кине Си Ђинпингом, који је планиран на маргинама самита АСЕАН-а крајем октобра или почетком новембра.
Трамп је подсјетио да Вашингтон не троши новац на Украјину, као и да све плаћају Европљани.
Зеленски је стигао на састанак са закашњењем од пола сата.
