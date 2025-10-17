Logo

Трамп: Мадуро не жели да се качи с Америком, Шпанија није лојална НАТО

Телеграф

17.10.2025

21:50

Трамп: Мадуро не жели да се качи с Америком, Шпанија није лојална НАТО
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је данас, након извјештаја да је предсједник Венецуеле Николас Мадуро понудио повлашћен приступ ресурсима своје земље у замјену за смиривање америчких војних акција на Карибима, да је Мадуро то навео јер не жели да се качи са САД.

"Понудио је све што може, знате зашто? Зато што не жели да се за**** са Сједињеним Државама", рекао је Трамп користећи оштре речи да би нагласио озбиљност ситуације, наводи Си-ен-ен.

Ове изјаве долазе у тренутку када су тензије са Вашингтоном у порасту, јер Трамп, како појашњавају медији, све више сигнализира могућност војног притиска како би се Мадуро склонио с власти.

Прошле недјеље лист Њујорк тајмс објавио је да су венецуелански званичници контактирали америчку администрацију нудећи доминантну улогу у нафти и природним ресурсима, тврде извори блиски преговорима.

Ставрос Демостенус

Свијет

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

Истовремено, на питање новинара о шпанском учешћу у НАТО, Трамп је у Бијелој кући поновио да је незадовољан доприносом Шпаније војном савезу.

"Шпанија није испунила своју обавезу, није лојална НАТО-у", нагласио је амерички предсједник.

Додао је да сматра да би Шпанија требало да буде критикована због тога, али да је то питање за НАТО и Шпанију.

Трамп је већ више пута критиковао Шпанију због неспровођења циља да земље НАТО троше барем пет одсто БДП‑а на одбрану, а претходне недјеље амерички предсједник је запретио избацивањем те земље из Алијансе.

(Телеграф)

