Logo

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

17.10.2025

21:28

Коментари:

0
Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра
Фото: Printscreen/Youtube/Cablenet Cyprus

Ставрос Демостенус, предсједник кипарског фудбалског клуба Кармиотиса из Пано Полемидије, који игра у другој лиги, убијен је у сачекуши у Лимасолу.

Демостенус се налазио у возилу марке ролс ројс када је на аутопуту засад непознати нападач на мотору отворио ватру. Том приликом 49-годишњи контроверзни бизнисмен је погођен више пута, након чега је преминуо.

За његово име, иначе, везан је велики број контроверзи. Према истраживачким порталима из источне Европе, наводно је био дио мреже за прање новца која је преко Кипра служила као канал за руски капитал, заједно с руским бизнисменом Дмитријем Пунином, пише Нова.

Оптуживан је да је користио казино и онлајн кладионичарске платформе (попут „Пин-Уп“) за легализацију сумњивог новца. Истраживачи су га повезивали и с криминалним клановима у Лимасолу, који су, наводно, пружали заштиту његовим пословима.

Неки извори наводе да је имао политичке и полицијске везе које су му омогућавале да избјегне истраге. Такође је био поменут у контексту намјештања фудбалских утакмица у кипарској лиги, што је довело до више афера у спортским круговима.

У појединим извјештајима се тврди да је био кључна фигура у “кипарском прању пара”, која је омогућавала трансфер сумњивих средстава из постсовјетских земаља. Демостенус је, према истим изворима, наводно учествовао и у фиктивним инвестиционим пројектима и оф-шор трансакцијама.

У јавности је био познат по блискости с руским пословним круговима, што је додатно појачало сумње о његовим активностима.

Подијели:

Тагови:

Kipar

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

Свијет

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

18 мин

0
Сарајево смог магла

Друштво

Сарајево поново на врху листе најзагађенијих градова на свијету

19 мин

0
Откривена нова врста леда која настаје на собној температури

Наука и технологија

Откривена нова врста леда која настаје на собној температури

22 мин

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Сутра је Света мученица Харитина: Дјевојке, посебно јој се помолите за мир и заштиту

27 мин

0

Више из рубрике

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

Свијет

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

18 мин

0
И Португал забранио ношење бурки

Свијет

И Португал забранио ношење бурки

43 мин

0
Краљу Чарлсу прекипјело: Принц се одрекао свих титула

Свијет

Краљу Чарлсу прекипјело: Принц се одрекао свих титула

47 мин

0
Пет година тишине? Хамас има план

Свијет

Пет година тишине? Хамас има план

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

31

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

21

28

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

21

19

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

21

18

Сарајево поново на врху листе најзагађенијих градова на свијету

21

15

Откривена нова врста леда која настаје на собној температури

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner