Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

17.10.2025
21:28
Ставрос Демостенус, предсједник кипарског фудбалског клуба Кармиотиса из Пано Полемидије, који игра у другој лиги, убијен је у сачекуши у Лимасолу.
Демостенус се налазио у возилу марке ролс ројс када је на аутопуту засад непознати нападач на мотору отворио ватру. Том приликом 49-годишњи контроверзни бизнисмен је погођен више пута, након чега је преминуо.
За његово име, иначе, везан је велики број контроверзи. Према истраживачким порталима из источне Европе, наводно је био дио мреже за прање новца која је преко Кипра служила као канал за руски капитал, заједно с руским бизнисменом Дмитријем Пунином, пише Нова.
Оптуживан је да је користио казино и онлајн кладионичарске платформе (попут „Пин-Уп“) за легализацију сумњивог новца. Истраживачи су га повезивали и с криминалним клановима у Лимасолу, који су, наводно, пружали заштиту његовим пословима.
Неки извори наводе да је имао политичке и полицијске везе које су му омогућавале да избјегне истраге. Такође је био поменут у контексту намјештања фудбалских утакмица у кипарској лиги, што је довело до више афера у спортским круговима.
У појединим извјештајима се тврди да је био кључна фигура у “кипарском прању пара”, која је омогућавала трансфер сумњивих средстава из постсовјетских земаља. Демостенус је, према истим изворима, наводно учествовао и у фиктивним инвестиционим пројектима и оф-шор трансакцијама.
У јавности је био познат по блискости с руским пословним круговима, што је додатно појачало сумње о његовим активностима.
