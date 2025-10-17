Сутра је Света мученица Харитина: Дјевојке, посебно јој се помолите за мир и заштиту

17.10.2025
21:10
Коментари:0
Српска православна црква сутра обиљежава дан посвећен Светој мученици Харитини и Светом свештеномученику Дионисију Александријском - дан који, како вјерници кажу, доноси утјеху свима који искрено замоле за помоћ.
Света Харитина била је сироче које је усвојио побожни хришћанин Клаудије. Одрасла је скромна, тиха и смијерна, посвећена Богу и учењу светих записа. Завјетовала се на чистоту и живот у вјери, али је због своје ревности убрзо постала мета прогона.
''Истина је, да сам хришћанка, рекла је храбро пред судијом Дометијаном, али лаж је да обмањујем друге - ја их враћам на пут истине, Христу мом''.
Због те реченице постала је једна од најпоштованијих мученица раног хришћанства. Судија је наредио да јој одсијеку косу и поспу главу жаром, али је, како предање каже, Бог заштитио. Бацили су је у море - опет је преживјела. Везали је за точак, анђео га је зауставио. На крају, када су развратници по наређењу судије кренули да је оскрнаве, помолила се Богу да јој душу узме прије него што буде обешчашћена. И Бог ју је услишио.
У народном предању, Света Харитина је заштитница смијерних, чистих и невиног срца, а посебно дјевојака које се чувају у вјери и скромности. Вјерује се да онима који се данас помоле, искрено и из срца, Харитина помаже у тешким животним тренуцима и избавља их из невоље.
Друштво
У недјељу вјерници славе светог апостола Тому: Вјерује се да се на тај дан не треба нигдје путовати
Тропар Светој Харитини говори о љубави и преданости:
''Тебе, Жениче мој, љубим и тражећи Те страдам... умирем за Тебе да бих живјела с Тобом''.
Данас се такође прославља и Свети свештеномученик Дионисије Александријски, епископ који је читав свој живот посветио Цркви у најтежим временима прогона. Рођен у Александрији, одрастао у незнабожачкој породици, али га је читање посланица апостола Павла преобратило. Крстио га је свети Димитрије, а 247. године постао је епископ Александријски.
''Свети Дионисије био је стуб Цркве у времену кад су је споља прогонили, а изнутра кидали расколи, биљеже хронике''.
У вријеме када је куга сатирала становништво, три године провео је изван града, пишући посланице којима је храбрио вјерне да истрају у православљу. Упркос прогонима и болестима, служио је Богу и народу до краја живота, упокојивши се 265. године.
Друштво
Славимо Светог Стефана и Јелену: Данас се вјерује да треба учинити добро дјело
Народно вјеровање:
Ко се сутра помоли Светој Харитини, с вјером и понизношћу, вјерује се да ће добити духовну снагу и заштиту од свих искушења.
Она помаже онима који су у невољи, штити дјевојке од злих намјера и доноси мир свима који чувају чистоћу срца.
Кажу - сутра је дан кад се не моли само ријечима, већ дјелима и тихом захвалношћу.
(Она.рс)
Друштво
2 д0
Друштво
4 д0
Друштво
4 д0
Занимљивости
4 д1
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
21
31
21
28
21
19
21
18
21
15
Тренутно на програму