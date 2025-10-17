Расте број жртава у превртању аутобуса, возач ухапшен

Извор:
Још једно лице је преминуло након стравичне саобраћајне несреће која се догодила се данас на путу Сремска Митровица – Јарак, када се преврнуо аутобус у ком је било више од 80 путника, сазнаје Telegraf.rs
За сада има троје погинулих.
Према првим и незваничним информацијама, чак 80 људи повријеђено. На лице мјеста одмах су упућене бројне екипе Хитне помоћи, полиција и ватрогасци, који извлаче повријеђене из возила.
Сцена
Поводом ове незгоде се огласио и МУП.
"Данас око 14.45 часова на путу Сремска Митровица - Јарак, аутобус превозника “Сирмиум бус” који је превозио раднике фирме “Heltcare”, из за сада непознатих разлога, је слетио са пута и преврнуо се на кров. Два лица су смртно страдала, док се око 80 лица превози у Општу болницу Сремска Митровица ради указивања љекарске помоћи" стоји у саопштењу МУП-а.
На лицу мјеста су припадници полиције и Хитне помоћи, као и дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у Сремској Митровици, а у току је збрињавање повријеђених и врши се увиђај ове саобраћајне незгоде.
Саобраћај на овој дионици пута је потпуно обустављен, а очекује се више информација након завршетка увиђаја.
Возач аутобуса (70) је ухапшен.
