Како је Брајан Волш реаговао на пресуду доживотног затвора

Извор:

Телеграф

19.12.2025

07:48

Коментари:

0
Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане
Фото: Tanjug/AP

Амерички медији преносе смимак Брајана Волша, који је изведен из зграде суда након што му је изречена казна доживотног затвора због убиства супруге Ане Волш.

Окружен стражарима, спуштене главе и без икаквог отпора, напустио је салу у тишини која је говорила више од ријечи. На његовом лицу видио се израз потпуног слома – као да је у том тренутку схватио размјере онога што је учинио и чињеницу да повратка више нема. Поглед му је био празан, корак спор, а некадашња самоувјереност потпуно је нестала.

На снимку се види Волш како једва стоји на ногама, а израз лица, чини се, свједочи да се посљедњим атомима бори да не заплаче.

Подсјетимо, Брајан Волш осуђен је данас на доживотни затвор без могућности условног отпуста због убиства своје супруге, Београђанке Ане Волш. Волш проглашен је кривим за убиство првог степена у понедјељак, готово три године након што је Ана нестала на Нову годину.

У судници је била и његова мајка, која је, када су полицајци изводили Брајана послије изрицања пресуде, стаја са скрштеним рукама.

Поротници у Дедаму, у савезној држави Масачусетс, одбацили су Волшову тврдњу да је његова супруга Ана, директорка у сектору некретнина, изненада преминула у њиховом дому прије него што је он започео интернет претрагу, преноси Телеграф.

Снимак можете погледати ОВДЈЕ.

