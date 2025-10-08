Logo

Вулин: Србија је жртва хистеричне антируске политике Запада; Желе да отму НИС

08.10.2025

16:41

Коментари:

0
Фото: АТВ

Србија је жртва хистеричне антируске политике Запада. Запад је захватила потпуно нерационална мржња према Русији а не може се говорити о реалној енергетској политици а покушати изоловати Русију - изјавио је Александар Вулин, путем видео линка, на Међународном гасном форуму који се одржава у Санктпетербургу говорећи о америчким санкцијама НИС-у.

Нагласио је да је сигуран да ћемо и у овом тешком тренутку доказати да је братство између Србије и Русије историјска чињеница од које никада нећемо одступити.

"Ја нисам дио власти и не доносим одлуку али сам убијеђен да ће Србија још једном доказати да ми нисмо народ који може да отме туђу имовину и да Србија неће урадити ништа без договора са Руском Федерацијом", рекао је Вулин.

Истакао је да је Србија у опасности да остане потпуно изолована и блокирана у енергетском смислу јер се од ње суштински тражи да без договора са Руском Федерацијом отме НИС.

"То је доказ како суштински функционише униполаран свијет. Од нас се тражи да отмемо руску имовину, да се посвађамо трајно са Руском Федерацијом. Од нас се тражи да ми будемо егзекутор америчке политике. Униполарни свијет, јер мултиполарни још није наступио, оставља своје посљедице и данас. Ми треба да опљачкамо Русију а ако је не опљачкамо онда ћемо бити кажњени јер нисмо узели туђу имовину. Ово није никаква економска мјера, ово је политичка мјера која треба на првом мјесту да трајно и историјски посвађа и поквари односе између два историјски братска народа српског и руског", изјавио је Вулин.

Он је додао да се нада да БРИКС може да буде реална алтернатива јер БРИКС, или било која његова чланица, није од Србије тражила да уведе санкције Америци, Европској унији или било коме другом, или да отме њихову имовину, али нам је понудила сваки облик сарадње не тражећи да компромитујемо нашу сарадњу са било којом другом државом на свијету.

Александар Вулин

