Срби поново на удару: Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку

19.10.2025
09:33
Коментари:0
Припадници дирекције за организовани криминал и тешка кривична дјела тзв. косовске полиције врше претресе на девет локација у Звечану и Зубином Потоку, а на захтјев специјалног тужилаштва у Приштини.
Примјетан је већи број оклопних возила и припадника специјалних јединица тзв. косовске полиције, преноси ТВ Мост.
У саопштењу тужилаштва у Приштини је наведено да се акција спроводи због сумње на извршење кривичних дјела угрожавање особља УН или особља повезаног са њима, тешко убиство и напад на службено лице током обављања службене дужности.
Република Српска
Додик: Честитам Српској листи; Побједа која гарантује останак и опстанак нашег народа на КиМ
Додаје се да у претресима учествују и друге јединице тзв. косовске полиције и да ће јавност бити обавијештена о детаљима након завршетка акције.
Замјеник директора тзв. косовске полиције за регион сјевер рекао је за ТВ Мост да полицијске снаге из региона сјевер у овом случају асистирају истражитељима из Приштине.
(Тањуг)
Србија
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
17 ч0
Србија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
10
43
10
36
10
36
10
32
10
25
Тренутно на програму