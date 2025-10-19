Logo

Срби поново на удару: Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку

19.10.2025

09:33

Коментари:

0
Срби поново на удару: Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку
Фото: Танјуг/АП

Припадници дирекције за организовани криминал и тешка кривична дјела тзв. косовске полиције врше претресе на девет локација у Звечану и Зубином Потоку, а на захтјев специјалног тужилаштва у Приштини.

Примјетан је већи број оклопних возила и припадника специјалних јединица тзв. косовске полиције, преноси ТВ Мост.

У саопштењу тужилаштва у Приштини је наведено да се акција спроводи због сумње на извршење кривичних дјела угрожавање особља УН или особља повезаног са њима, тешко убиство и напад на службено лице током обављања службене дужности.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Честитам Српској листи; Побједа која гарантује останак и опстанак нашег народа на КиМ

Додаје се да у претресима учествују и друге јединице тзв. косовске полиције и да ће јавност бити обавијештена о детаљима након завршетка акције.

Замјеник директора тзв. косовске полиције за регион сјевер рекао је за ТВ Мост да полицијске снаге из региона сјевер у овом случају асистирају истражитељима из Приштине.

(Тањуг)

Коментари (0)
