Срби из Републике Српске све чешће посјећују Косово и Метохију

Извор:

АТВ

18.10.2025

19:20

Фото: АТВ

За долазак на Косово и Метохију грађанима Републике Српске потребна је само лична карта. Виза више нема. И тако је од почетка ове године. Због тога многи, а посебно млади, све чешће крећу пут Косова и Метохије.

''Доћи, а посебно у ова тешка времена, заиста је окрепљење за душу и једна духовна степеница ка даље'', рекао је Михајло Касаповић из Теслића.

''Јако сам пуна лијепих утисака и препоручила бих свим младим особама да посјете наше Косово и Метохију'', казала је Николина Шкребић из Теслића.

''Једноставно да се присјетим својих коријена и да упознам своју културу још дубље'', закључио је Никола Гаврић из Теслића.

брисел европска унија brisel evropska unija

Свијет

Удар на Србију: Лажна држава постаје дио ЕЕСК

Братски народ из Републике Српске дочекујемо широм раширених руку, поручују са Косова и Метохије. Кажу ту су да их домаћински угосте.

''Видим доста људи из Републике Српске који долазе организовано аутобусима. И знате како, велика је радост срести било кога ко је Србин на Косову и Метохији. Долазе, Бабин Мост је ту на магистрали, која иде ту између Косовске Митровице и Приштине и ми смо увијек ту ради да дочекамо'', поручио је свештеник Александар Нашпалић, при цркви Покрова Пресвете Богородице у Бабином Мосту, Косово и Метохија.

КиМ избори

Србија

Затворена бирачка мјеста на КиМ, почиње бројање гласова

А на Косово и Метохију из Српске се најчешће иде у склопу организованих групних путовања преко туристичких агенција. Косовска Митровица, Приштина, Призрен, Пећ са својим светињама и споменицима културе само су неке од незаобилазних дестинација.

''Ми слободно можемо рећи да ми нисмо овдје ни гости, него једноставно да под окриљем нашег Светог Стефана Дечанског се осјећамо и као домаћини са свим овим нашим људима које видимо из разних српских земаља'', казао је ђакон Љубиша Савић, при храму Пресвете Тројице у Теслићу и духовник на поклоничком путовању.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Честитам Српској листи; Побједа која гарантује останак и опстанак нашег народа на КиМ

Коријени српског народа овдје се дубље осјећају, светиње сијају, говоре молитвом и тишином. А они који једном кроче на Косово и Метохију причају да свијет више никад не гледају истим очима.

Кажу, срце је овдје пуно радости и поноса. Тако је то вијековима. И зато народ прича о светој српској земљи и док год има ко да га слуша, истина ће живјети.

Тагови:

Косово и Метохија

Србија

Срби

Република Српска

